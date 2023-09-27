海關破兩海運走私香煙案　柬埔寨韓國抵港兩貨櫃檢$5400萬私煙

香港海關於過去一星期在葵涌海關大樓驗貨場破獲兩宗大型走私香煙案件，檢獲共約1,500萬支懷疑私煙，估計市值共約5,400萬元，應課稅值共約3,600萬元。



海關於本月21日檢獲的懷疑私煙。（海關提供）

第一宗案件中，海關於本月21日透過風險管理和情報分析，揀選及查驗一個從柬埔寨抵港、報稱載有棕櫚油的20呎海運貨櫃，在貨櫃內檢獲約400萬支懷疑私煙。

至於本月25日偵破的另一宗案件，海關人員當日查驗一個從韓國抵港、報稱載有汽車零件的40呎海運貨櫃，並在貨櫃內檢獲約1,100萬支懷疑私煙。兩宗案件仍在調查中，海關會繼續追查私煙的來源及去向。

海關於本月25日檢獲的懷疑私煙。（海關提供）

海關重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。另外，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。