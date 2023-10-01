警新界南總區中秋長假期打擊酒駕藥駕　拘18男女

新界南總區交通部人員一連六日（9月25日至30日）在區內進行執法行動，打擊超速駕駛及非法改裝車輛等罪行。警方在行動中發現51輛私家車及5輛電單車懷疑非法改裝，有關車輛已被扣留在大欖涌車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。警方亦向20架車輛發出欠妥車輛報告。人員在行動中合共偵測到56部車輛超速行駛並作出票控，並就其他交通違例事項發出688定額罰款通知書及32張傳票。



此外，新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員由9月30日至10月1日凌晨在區內進行打擊藥後駕駛及酒後駕駛行動，合共向約1,400名駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊中秋節長假期期間酒後和藥後駕駛等罪行。行動期間，警方拘捕涉嫌違反規例的16名本地男子、一名非華裔男子及一名本地女子，年齡介乎23至64歲，他們分別涉嫌違反「駕駛未獲發牌的車輛」、「通緝人士」等8項條例。



被捕男女分別涉嫌「酒後駕駛」、「未獲授權而取用運輸工具」、「在口腔液含有任何濃度的指明毒品下沒有提供血液樣本已作化驗」、「無第三者保險而使用汽車」、「駕駛未獲發牌的車輛」、「不小心駕駛」、「違反學習駕駛執照條件」及「通緝人士」。

警方提醒，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。