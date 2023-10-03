有片｜長沙灣警擎槍追截毒品車　途人反應曝光　邊回望邊狂奔逃命

長沙灣昨日（2日）中午發生狂亂駕駛案，一輛私家車涉衝紅燈及行車證過期，交通警駕車追截期間，私家車遇上紅燈被困車群，司機漠視警員指示下車，一名警員一度擎槍20秒示警；另一名警員則以警棍連敲私家車車窗多次，但最終仍被私家車撞開4部車突圍，剷上行人路逃去，消息指案件懷疑涉及「毒品快餐車」。事後更多事發現場片段曝光，見到私家車剷上行人路後，多名在行人路上的途人邊向後望、邊向前狂奔逃命，有人更幾乎遭肇事私家車撞到；在現場對面的其他目擊者，看見私家車罔顧其他人的安全胡亂駕駛，不禁大叫「好恐怖呀！痴線！」



多名身在青山道行人路的途人，發現肇事私家車從後駛近，邊回頭張望，邊向前狂奔逃命。（小心駕駛(討論別人同駕駛態度)facebook片段截圖）

其中一段車cam片段相信來自一輛當時被困在青山道車龍中的車輛，只見當時數名途人從大南西街向醫局西街方向奔跑，部分人不時回頭張望，數秒後便見到肇事私家車入鏡，當時一名黑衣女途人見私家車快將駛至，連忙跑出馬路避開；另一拖着滑板車、穿淺色裙的女途人，則在千鈞一髮間，跳進旁邊工廈被伸縮帶攔着的側門位置，她剛跳進去，私家車便駛至。至私家車開走後，該名穿淺色裙女途人仍猶有餘悸，多次來回望向私家車曾駛經的道路。

多名身在青山道行人路的途人，發現肇事私家車從後駛近，邊回頭張望，邊向前狂奔逃命。其中一名黑衣女途人見私家車快將駛至，連忙跑出馬路避開；另一拖着滑板車、穿淺色裙的女途人，則在千鈞一髮間，跳進旁邊工廈被伸縮帶攔着的側門位置。（小心駕駛(討論別人同駕駛態度)facebook片段截圖）

另一段在事發現場對面馬路拍攝的片段顯示，肇事私家車撞開旁邊另一輛私家車及前方3輛平排停在燈位之的士，向右剷到青山道最右線，其中一輛被撞的士的車尾掃跌路邊雜物。肇事私家車之後再駛上行人路逆線逃去，有在對面馬路目擊事發經過的市民不禁大叫「嘩！好恐怖呀！痴線！」，有人則推斷逃走的私家車「肯定係毒品車！」

警方表示，西九龍總區交通部人員昨日前往處理一宗交通案件期間，在青山道與大南西街交界發現一輛私家車懷疑違反交通規例，遂上前截查，惟該車未有按指示停下，並往永康街方向逃去，該車其後亦被發現行車證過期。警員隨即追截並在附近再截停該私家車，惟該車仍然未有停車。

一名警員擎槍指向涉案黑色私家車的司機位，喝令司機下車。（讀者黃先生提供片段截圖）

警員追截期間，私家車懷疑撞向因應交通情況收慢的兩輛的士及另一輛私家車，再衝上旁邊行人路撞向一名女途人，之後沿青山道逆線往荃灣方向逃去。其間警員曾向肇事私家車司機發出口頭警告不果，遂擎槍戒備及以警棍敲打該車車窗。

另一交通警趕至，拔出警棍扑向黑色私家車的車窗。（讀者黃先生提供片段截圖）

事件中兩名分別60歲姓張和65歲姓詹的士司機受傷頸痛，一名41歲姓陳女途人則腳傷及感頭暈，其中張男毋須送院，其餘兩人則清醒被送往明愛醫院治理。警方將案列狂亂駕駛 – 有人受傷，交由深水埗警區重案組跟進，於昨晚在元朗區拘捕肇事私家車的31歲姓葉車主，涉嫌狂亂駕駛。警方繼續調查案件，不排除有更多人被捕。

（網上圖片）