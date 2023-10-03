兩內地男涉電車上偷銀包　食髓知味再犯案斷正被捕

警方灣仔分區特遣隊及鐵路警區特遣隊人員，昨日（2日）下午約1時20分在灣仔一帶進行聯合反扒竊行動期間，在柯布連道近莊士敦道發現兩名形跡可疑的男子，遂上前尾隨，發現兩人登上往東行電車，其間打開一名男子的背包及扒竊在內的錢包，得手後在菲林明道下車。警員遂拘捕該兩名涉案男子，並在其中一人身上起回屬於受害人、裝有約600元現金的錢包，事件中，受害人沒有損失。兩名被捕內地男子分別43歲姓韋及49歲姓羅，涉嫌「扒竊」，正被扣留調查。據了解，兩人均持雙程證來港。案件交由灣仔警區刑事調查隊第七隊跟進。



警方經進一步調查後，發現兩名被捕男子涉嫌與另一宗發生在9月23日的同類型案件有關。該案中，一名女子在由寶靈頓道駛往堅拿道西的電車上，懷疑被盜去一個裝有約120元現金的錢包。

警方呼籲市民要時刻提高警覺，在行經人多的地方時應好好保管自己的財物，並留意扒手的跟蹤及扒竊手法，以提防賊人會以不同物品遮掩，從而製造空間給同黨在受害人隨身物品內偷走財物。

警方重申，根據第210章《盜竊條例》第9條，盜竊罪是嚴重刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁10年，市民切勿以身試法。