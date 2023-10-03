火炭偷狗．有片｜13歲白威犬遭可疑男連喼拖走　狗主：畀返隻狗我

「唔該畀返隻狗我！」13歲體弱多病的西高地白爹利（白威犬）「Daniel」，昨晚（2日）由外傭帶同外出，期間外傭進入火炭駿洋邨一間7-11購物時，將狗狗放於寵物喼，擺放店門外，詎料短短4分鐘便被一名男子連狗帶喼拖走，至今下落不明。狗主Kathy四出查訪下獲得附近店舖的「天眼」片段，兩度親往警署報案，她冀疑犯盡快歸還愛犬，又呼籲市民提供資料，「佢（Daniel）好慘，以為有人帶佢玩，點知捉咗佢！」



被偷走的白威犬名為「Daniel」、雄性、現年13歲、重約7至8公斤，患有心臟病、皮膚病及骨質退化等疾病，每日必須食魚油丸，每星期亦須以藥性沖涼液洗澡，以控制健康。

狗主Kathy透露，昨（2日）晚約9時，家傭帶同Daniel外出，期間前往在駿洋邨一間7-11購物，並將Daniel寵物喼內，再擺放於便利店外，惟折返後Daniel已不知所終。家傭遂立即以WhatsApp通知Kathy，她急忙趕抵，惜四圍兜截均遍尋無果，遂立即致電999報警，惟因案件非緊急，不獲受理；晚上10時許，Kathy決定親身往沙田警署報案。

直至今早，Kathy再往附近店舖了解，最終獲得兩段閉路電視影片。可見昨晚約9時前後，一名身穿黑衫的男子在便利台門外徘徊約4分鐘後，連狗帶喼將Daniel拖走，沿桂地街駿洋邨公共運輸交匯處離去，步履施然不急。Kathy指，相信疑犯其後登上的士在附近調頭，而該處只通往駿洋邨等屋苑，懷疑疑犯居於該處附近，故今早10時左右，再度往沙田警署報案。

Kathy憂心忡忡稱，13年前Daniel初出生不久便一直養其至今，感情深厚，現階段不敢揣測疑犯目的，只盼他盡快將Daniel歸還，「我唔知佢想做咩，唔想諗呢啲。」同時呼籲市民提供資料，「佢（Daniel）好慘，以為有人帶佢玩，點知捉咗佢！」