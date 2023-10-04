海關兩周連破私煙案搗儲存倉　檢$4700萬私煙及未完稅煙草拘一男

海關於過去兩星期偵破3宗私煙案，包括兩宗大型走私香煙案件和一宗涉及兩個懷疑私煙儲存倉庫案件，檢獲共約1260萬支懷疑私煙和約54公斤懷疑未完稅製成煙草，估計市值共約4700萬元，應課稅值共約3200萬元。



海關於昨日（3日）在粉嶺檢獲的懷疑私煙。（海關提供）

首宗案件涉及跨境走私，海關於9月20日透過風險評估，在屯門內河船碼頭海關驗貨場查驗一個從廣州抵港，報稱載有包裝盒的40呎海運貨櫃，檢獲約340萬支懷疑私煙。跟進調查後，海關人員昨日（3日）再鎖定兩個同樣從廣州抵港並報稱載有家居用品的40呎海運貨櫃作檢查，在該兩個貨櫃中再檢獲共約490萬支懷疑私煙。

另外，海關昨晚成功搗破位於粉嶺流水響一個鐵皮場內的懷疑私煙儲存倉庫，檢獲約260萬支懷疑私煙和約54公斤懷疑未完稅製成煙草，並拘捕一名21歲、報稱為司機的懷疑涉案非本地男子。跟進調查後，海關人員今日（4日）下午在元朗公庵路一個鐵皮場，內再檢獲約170萬支懷疑私煙，成功搗破另一個懷疑私煙儲存倉庫。

海關於9月20日在屯門內河船碼頭海關驗貨場檢獲的懷疑私煙。（海關提供）

上述案件仍在調查中。海關表示，將會繼續以全方位的執法策略，從不同層面打擊私煙活動，包括跨境走私、儲存、分銷及販賣私煙。

海關重申，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。