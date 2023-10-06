中九龍幹線地盤工業意外　工人受傷被困25米地道　消防花句鐘救起

油麻地發生工業意外。今日（5日）凌晨1時左右，當局接獲求助，指一名男工人在工作期間受傷，被困在中九龍幹線地盤近油麻地一段約20多米下的地道位置。大批消防員及救護員趕至位於廣東道近甘肅街的地盤入口，設法進行營救。初步消息稱，該名男工人仍然清醒，在場有其他工人陪伴及急救。

據了解，現場為一段深約25米的地道，當時有5名工人在上址進行剪鋼筋及清泥頭等工作。期間，突然有一條工字鐵塌下，擊中涉事工人背部。由於到連接地面與地道只靠一條「貓梯」，入口太窄，加上受傷工人未能自行攀回地面，消防「災難應變救援」及「高空拯救專隊」隊員到達現場，架起「三腳架」作為穩固點，以便用繩索固定傷者，並其救回地面。

大約於凌晨2時15分，消防員成功將傷者救回地面，交予救護員將其送院救治。



消防「災難應變救援」隊員到場救人。（李家傑攝）

路政署網站顯示，中九龍幹線全長4.7公里，採用雙程三線分隔車道，包括長約3.9公里隧道，連接西九龍的油麻地交匯處、東九龍的啟德發展區及九龍灣道路網，成為橫跨中九龍的幹道，工程項目2017年從財務委員會獲得撥款批准，費用預算約420億元，預計幹線將於2025年通車。