大麻花藏卡板夾層　大圍單位變製毒工場　警搗6毒品儲存倉拘3男女

警方過去兩日（4日至5日）偵破6個毒品儲存倉，拘捕兩男一女涉嫌販運危險藥物及製造危險藥物，行動中檢獲約98公斤大麻花，2.8公斤海洛英及745 支大麻油，市值約2,700萬。3名被捕人士現正被扣留調查，其中兩名男子將被落案起訴，案件將於明日在觀塘法院提堂。



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毒品調查科行動組高級督察曾憲釗表示，毒品調查科於本周三（4日）在一項打擊毒品行動中，成功搗破兩個位於九龍灣工廈的毒品儲存倉，並拘捕一名19歲本地男子，行動中檢獲總共約61公斤懷疑大麻花，市值約1,500萬。警方初步調查發現大麻花藏在木造卡板的夾層，經重新包裝，透過貨運或空運將卡板運入本港。

行動昨日繼續，再搗破另一個犯罪集團的4個毒品儲存倉，分別位於柴灣的迷你倉、長沙灣的住宅單位、大圍的私人屋苑及葵興的迷你倉，並拘捕一名29歲男子及一名32歲女子。行動中撿獲37公斤大麻花、2.8公斤海洛英及700多盒大麻油。

其中該男子將大圍一個私人住宅單位用作製毒工場及毒品儲存倉。現場有一部點膠機及加熱機，疑犯將高濃度的大麻油加熱後，加入其他稀釋物料及混入氣味，然後經點膠機輸入煙彈內出售。3名疑犯均無業，警方亦正調查以上6個毒品儲存倉背後是否有關聯。

曾續稱，年輕人誤以為大麻無害，或販運大麻是輕微的罪行，但他重申大麻是毒品，大麻的衍生物，即THC及CBD均屬毒品，會對身體造成嚴重影響，包括產生幻覺、上癮、引起抑鬱等。從今次案件可見，販毒集團透過土炮方式將大麻加工，混入不知名液體或化學物品， 令吸食人士「傷上加傷」，譴責販毒集團的行為十分可恥及無良。

他提醒稱，販毒及製造毒品屬嚴重罪行，根據香港法例第134 章危險藥物條例，若一經定罪，最高刑罰可判處終生監禁及罰款500萬元。

另外， 警方今年9月至11月以禁毒為主題， 進行一年串大型宣傳及教育活動，禁毒宣傳車由9月24日開始一連15日走訪港九新界各熱點，市民可以在車上體驗多種仿製毒品的氣味，以及了解不同毒品的形態及禍害，從而及早辦識身邊潛在的吸毒者及避免被不法分子利用。