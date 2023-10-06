JPEX案｜消息：警方昨晚再拘一名31歲詐騙集團成員　累計27人被捕

警方就JPEX詐騙案件展開連日調查，消息稱警方於昨日（5日）晚上再拘捕一名姓莫31歲男子，據悉他不是場外兌換所（OTC）人員，亦不是KOL，相信為集團成員。案件至今暫時共拘捕27人。警方稍後會於屯門一屋苑拖走一輛林寶堅尼跑車，相信與犯罪得益有關。



▼被捕人士▼



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JPEX案件調查開展以來（9月18日至10月5日）共有27人被捕，被捕人士包括名人、KOL、OTC負責人及職員等。《香港01》根據連日來的資料，整合被捕人士名單，當中最受觸目的，相信是首日被捕的兩人，分別是林作及KOL「陳怡」。

警方動員刑事部所有資源及啟動「超級電腦」偵查案件，隨著調查的深入，警方由最初只掌握OTC成員，已慢慢進入JPEX詐騙網絡較核心部分，並鎖定集團較核心人物。9月26至28日拘捕4人，被指在詐騙網絡中擔當較重要角色，而拘捕行動持續，至10月4日至5日，警方先後拘捕9人，包括TVB藝人鄭雋熹、OTC加密豹CEO「小龍Sir」陳小龍、Coingaroo總經理兼全民追星參賽者「酒粒仔」等人。警方亦正全力追緝幕後主腦身份。