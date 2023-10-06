JPEX案｜警方再拘一名31歲詐騙集團成員　拖走同黨限量版「狂牛」

警方就JPEX詐騙案件展開連日調查，消息稱警方於昨日（5日）晚上再拘捕一名姓莫31歲男子，據悉他不是場外兌換所（OTC）人員，亦不是KOL，相信為集團成員。案件至今暫時共拘捕27人。警方並於屯門屋苑The Carmel，拖走一輛白色林寶堅尼跑車，屬於另一名在昨日被捕的姓張54歲詐騙集團成員，相信與犯罪得益有關。

該輛被拖走的白色林寶堅尼「狂牛」跑車，車頭冚及車身均有數字「63」的塗裝，懷疑是命名為Aventador SVJ 63的限量版車型。翻查資料，SVJ 63於2019年推出，以紀念林寶堅尼汽車成立於1963年，此車以使用大量碳纖維材質，限量63輛。普通版的SVJ亦限量900輛，當時基本售價是850萬元，特別版的SVJ 63售價則可能遠高於此。

警方表示，截至今日（6日）下午5時，警方共接獲2,533名受害人報案，當中涉及金額約15.6億元。案件至今共有27人被捕，當中7人現正被扣留調查，其餘20人已獲准保釋候查，須於10月下旬至12月下旬向警方報到。案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。刑事部人員亦積極跟進調查，並會繼續聯絡涉案人士以提供相關資料協助警方調查。



警方於屯門屋苑The Carmel拖走一輛林寶堅尼跑車，屬於一名在10月6日就JPEX案被捕的姓張54歲詐騙集團成員，相信與犯罪得益有關。（梁偉權攝）

▼被捕人士▼



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警方動員刑事部所有資源及啟動「超級電腦」偵查JPEX案件，調查開展以來（9月18日至10月5日）共有27人被捕，被捕人士包括名人、KOL、OTC負責人及職員等。當中最受觸目的，相信是首日被捕的兩人，分別是林作及KOL「陳怡」。

隨著調查的深入，警方由最初只掌握OTC成員，已慢慢進入JPEX詐騙網絡較核心部分，並鎖定集團較核心人物。9月26至28日拘捕4人，被指在詐騙網絡中擔當較重要角色，而拘捕行動持續，至10月4日至5日，警方先後拘捕9人，包括TVB藝人鄭雋熹、OTC加密豹CEO「小龍Sir」陳小龍、Coingaroo總經理兼全民追星參賽者「酒粒仔」等人。警方亦正全力追緝幕後主腦身份。