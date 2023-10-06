毒販挖空馬拉月餅內餡換180萬元海洛英　4青年男女帶貨入境被捕

海關昨（5日）在香港國際機場偵破兩宗空運旅客行李箱藏毒案，兩案均由馬來西亞吉隆坡抵港。在首案中，毒販施展「偷天換日」的手段，將月餅內餡挖走後放入海洛英。人員檢獲一批共15盒月餅，內藏2.1公斤懷疑海洛英，市值約180萬港元，並拘捕4名年齡介乎20至21歲的男女。該批月餅有重新封口痕跡，而且比一般月餅重。在另一宗案件，人員檢獲2.1公斤搖頭丸，市值26萬港元，並拘捕一名外籍旅客。



一批共15盒月餅包裝有重新封口痕跡，部分月餅上有洞口，而且比一般月餅重。（王譯揚攝）

海關毒品調查科機場調查課調查主任吳子傑向傳媒交代案情指，在首案，人員昨（5日）在香港國際機場截查4名由馬來西亞吉隆坡抵港的男女，年齡介乎20至21歲。當時其中3名男女持有多件行李，人員在進行X光檢查期間發現行李影像有異常。人員打開其手提袋及行李箱後，發現一批共15盒月餅包裝有重新封口痕跡，部分月餅上有裂痕，而且比一般月餅重。

深入檢查後，人員發現一批共15盒60個月餅，內藏2.1公斤懷疑海洛英，市值約180萬港元。海關隨即拘捕3人，亦拘捕另一名與被捕女子同行的男子。該被捕女子報稱美容師、一被捕男子報稱商人、其餘兩名男子報稱無業，他們仍然被扣留調查。

據海關毒品調查課初步調查所得，四人乘坐同一班航班由吉隆坡抵港。有被捕人聲稱月餅作送禮、亦有人聲稱幫朋友，四人均表示無收取報酬。海關稱將繼續調查毒品來源及提供去向。據悉，月餅屬馬來西亞牌子，販毒人掏空月餅內餡，並精心包裝收藏懷疑海洛英粉末，以逃避人員偵查。當時該名被捕女子攜有3盒月餅，而另外兩名被捕男子則各自攜有6盒。

海關人員向傳媒交代案情。（王譯揚攝）

在另一宗案件，海關毒品調查科機場調查課調查主任黃如意稱，昨（5日）在機場偵破另一宗空運旅客行李箱藏毒案，檢獲2.1公斤搖頭丸，市值26萬港元，並拘捕一名由吉隆坡抵港的外籍旅客。人員在進行清關期間，發現該男子的寄艙行李X光現象有異常，遂打開行李發現食物包裝內藏有懷疑搖頭丸。

海關以涉嫌販運危險藥物拘捕該名49歲男子，他報稱建築工人，現正被扣留調查。男子報稱無收取金錢報酬，但有朋友支付今次旅程機票。海關正深入調查，不排除更多人被捕。

海關表示，留意到第一宗案件的被捕人為年輕人，呼籲青少年勿貪圖金錢利益，或其他報酬而參與販毒活動。市民亦要提高警覺，不要接受其他人聘請、委託，運送受管制的物品進出香港；亦切勿在未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送危險藥物。另外，海關又呼籲市民避免將個人資料或地址，交予他人作收取郵包或貨物用途。海關強調將會繼續密切留意國際販毒趨勢，適時調整執法策略，並根據風險管理的原則重點簡選來自高風險地區的旅客作清關檢查，從源頭高效打擊毒品流入香港。

海關提醒，根據危險藥物條例，販運危險藥物屬於嚴重罪行，一經定罪，最高可判處港幣500萬元及終身監禁。