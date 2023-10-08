9號風球｜大批乘客滯留　港鐵：可逗留車站暫避　有適量水及乾糧

颱風小犬襲港，天文台於晚上7時改發9號風球，港鐵即時暫停露天路段列服務，然而當時有不少市民正使用港鐵服務，列車即時停駛，不少人措手不及，被困車站車廂及大堂，紅磡站外的士站排起長長人龍，惟一直只有數輛的士前來接客。



港鐵晚上9時表示，各車站今晚會盡量為行程受颱風影響的乘客提供協助，乘客如有需要可逗留在車站暫避，直至天氣狀況改善，車站內亦備有適量水及乾糧，乘客如有需要，可向職員查詢。港鐵籲請滯留的乘客放心並感謝大家的理解，惡劣天氣期間，車站職員會盡量協助乘客。



▼大圍站▼



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紅磡站外的士站排起長長人龍，惟一直只有數輛的士前來接客。排頭位的乘客指，已輪候超過 一小時，本來從內地抵港，欲經鐵路返南昌。

港鐵晚上表示，九號風球下對車務和乘客的行程造成影響，基於安全考慮，港鐵須於天文台改發九號烈風或暴風風力增強信號後，即時暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務。

港鐵指，各車站今晚會盡量為行程受颱風影響的乘客提供協助。乘客如有需要可逗留在車站暫避，直至天氣狀況改善；車站內亦備有適量水及乾糧，乘客如有需要，可向職員查詢。

港鐵重申，一切安排，會以安全為大前提，籲請滯留乘客放心並感謝大家的理解，在惡劣天氣期間，車站職員會盡量協助乘客。

▼荃灣西站情況▼



▼紅磡站情況▼

