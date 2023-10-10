佐敦奪命工傷｜消防局地盤男工疑3米高墮地　頭部重創送院後不治

佐敦發生奪命工業意外。今午（10日）2時08分，警方接報渡華道4-8號一個地盤，一名年約50多歲男工人被發現昏迷倒地，頭部受傷流血，救援人員趕至，將事主送往伊利沙伯醫院搶救，惟他其後證實不治。警方經初步調查後，相信事主進行電纜工程期間，由3米高墮地，將案列作「工業意外」處理，現正調查事件。勞工處表示，在接報後已即時派員到現場，現正調查意外原因。



佐敦渡華道4號一個地盤發生奪命工業意外，一名男工人懷疑從高處墮下重創，送院後證實不治。（梁偉權攝）

現場消息稱，意外身亡的工人為兼職電工，在涉事地盤開工未夠一星期，事發時他在地盤地下大堂位置，乘電動升降台升到3米高的電線槽後，離開升降台，沿電線槽向橫爬了5至10米，之後意外墮下，當時他身上有安全帶，但暫未能確定安全帶是否有扣好，而工人的頭盔則遺留在電線槽上。

翻查資料，事發地盤為搬遷尖沙咀消防局行動支援設施、消防同樂會和其他消防設施至九龍渡華路，工程計劃編號「175BF」。建築署資料顯示，工程合約編號為「SSD510」，承建商精進建築有限公司，價值金額達7.97億元，預算工程費用高於5億元，項目包括11層消防大樓、消防局設施及員工康樂設施，以及現有廣東道消防局拆卸工程等。

該地盤於2021年時，曾因導致港鐵九龍站與奧運站之間的東涌線隧道出現沉降而需要停工；今年7月則被揭發有鋼筋外露，建築署其後證實，地盤直身柱頂部有鋼筋外露，已即時向承辦商發出書面警告，承辦商其後已完成修繕，項目預期於2023至2024年度竣工。