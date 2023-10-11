男拔生曾憲哲尋回．直播｜曾被發現時無穿衣物　消防提供衣物飲品

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲Matthew（17歲）自上周三（4日）起失蹤，至今第8日終傳來好消息，曾憲哲平安獲救，仍然清醒，由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院檢查。警方、消防及民安隊人員今日（11日）傍晚交代搜救曾憲哲的過程。消防處助理消防區長周焯峰指出，曾憲哲被發現時神智清醒、沒有穿著衣物，消防人員尋回他後，為他送上保暖衣物及能量飲品，由在場救護人員簡單治理後，安排以直升機將他送往醫院。



曾憲哲被發現時赤雙腳，精神狀態不錯。

消防處助理消防區長周焯峰指，消防處10月7日下午2時29分接獲報告，一名17歲少年在沙田花心坑一帶失蹤，遂聯同警方、民安隊、政府飛行服務隊等進行搜索。今日於下午2時15分沙田，在近老鼠坑尋回事主，當時他神智清醒，消防人員為他送上保暖衣物及能量飲品，由在場救護人員簡單治理。由於人員認為以直升機將傷者送往醫院為最合適快捷方法，故政府飛行服務隊在下午3時42分以直升機將他送往東區醫院治理。行動中，消防處共出動28輛消防車、9輛救護車，並派出112名消防員、24名救護員，當中包括攀山拯救專隊，在重點位置、有水潤、密林的地方做深度搜救。事主被尋獲時「身體狀況OK」。

曾母於下午2時43分左右更新FACEBOOK，發帖稱「感謝主！警方已經尋找到小兒曾憲哲。他在生，並清醒。詳情遲些會同大家公佈。多謝大家的幫忙！」消息稱，消防員於下午2時15分左右，在馬鞍山郊野公園範圍內的老鼠田尋獲憲哲，他「精神，企理」。而現場圖片可見，他赤着隻腳，雙目有神，手持一樽飲品。

曾憲哲由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院檢查，當時他穿上懷疑由救援人員提供的衣物。抵院後他被安排躺在推床上，他睜眼、看來精神，身上披上毛毯和錫紙保暖，醫護人員在身旁照顧他。曾憲哲的父母之後趕抵醫院與愛兒見面，他其後由父親陪同被送上病房。

17歲男拔生曾憲哲失蹤第8日，今午（11日）在老鼠田坑被尋回，由政府飛行服務隊直升機送院檢查，送院時清醒。

▼警方和民間團體連日上山找尋曾憲哲▼



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