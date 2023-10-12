元朗馬棠路輕貨撞單車　單車人重創昏迷送院搶救

撰文：凌逸德
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今日（12日）上午7時29分，警方接報元朗馬棠路與大棠路交界處，有輕型貨車撞倒一部單車。踏單車老翁倒地重創，昏迷不醒。救護員到場替傷者包紮，然後送到博愛醫院搶救。警方正調查意外原因。

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