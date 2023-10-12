西貢企圖爆竊案｜法籍男戶主親述經過　稱如當場撞破必採取行動

西貢南苑別墅凌晨有賊人企圖潛入一村屋爆竊，被住戶撞破，其中一名蒙面賊人離開前，還招積扮鬼面。記者今早（11日）到涉事單位找到法國籍男戶主，他指是家傭撞破賊匪，十分震驚，而自己來港13年首次遇賊企圖入屋，感到十分驚訝。另外，昨晚南圍一門村屋亦遭爆竊，警方正追緝賊蹤。



撞破賊人的女傭，指示玻璃門被打爛。（黃學潤攝）

現場是南苑別墅一幢三層高村屋，住有戶主一家四口及菲律賓女傭，事件中玻璃門碎裂，幸未有其他財物損失。法國籍男戶主Hakim向記者表示，自己沒有見到賊人，是女傭撞破，她感到很震驚。Hakim續說，來港13年，今年7月入住西貢，之前有鄰居也曾被賊人企圖入屋，他自己住所則為首次，認為治安尚算良好。

他表示，自己、妻子和子女對事件也感到驚訝。他直言，賊人算幸運（lucky），倘若被他撞破，一定會採取行動（They are lucky because actually I was not here. I was upstairs. But I would definitely do something if I was here）。與此同時，今早有黃大仙警區的鄉村巡邏隊到現場巡邏，追緝賊蹤。

法國籍男戶主Hakim表示來港13年首次有賊嘗試入屋。（黃學潤攝）

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事發於今日凌晨2時半左右，兩名賊人企圖潛入村屋爆竊，但被女傭撞破，空手而逃。網上片段顯示，女傭疑因異聲查看，驚見有人在大門外有所動作，失聲大喝把賊人嚇退，爬牆逃遁。其中一名用白布蒙頭的賊人，竟然向女傭揮手，臨走時更舉起雙手扮鬼臉。

另外，昨日（11日）晚上11時08分，南圍一名女住戶報警，指單住窗戶損毀，有搜掠痕，懷疑遭賊人潛入爆竊，惟損失情況有待點算。

南圍有單位昨日晚上遭賊人爆竊。

南苑別墅凌晨有賊企圖入屋↓