西貢企圖爆竊案｜法籍男戶主親述經過　稱如當場撞破必採取行動

西貢南苑別墅凌晨有賊人企圖潛入一村屋爆竊,被住戶撞破,其中一名蒙面賊人離開前,還招積扮鬼面。記者今早(11日)到涉事單位找到法國籍男戶主,他指是家傭撞破賊匪,十分震驚,而自己來港13年首次遇賊企圖入屋,感到十分驚訝。另外,昨晚南圍一門村屋亦遭爆竊,警方正追緝賊蹤。



撞破賊人的女傭,指示玻璃門被打爛。(黃學潤攝)

現場是南苑別墅一幢三層高村屋,住有戶主一家四口及菲律賓女傭,事件中玻璃門碎裂,幸未有其他財物損失。法國籍男戶主Hakim向記者表示,自己沒有見到賊人,是女傭撞破,她感到很震驚。Hakim續說,來港13年,今年7月入住西貢,之前有鄰居也曾被賊人企圖入屋,他自己住所則為首次,認為治安尚算良好。

他表示,自己、妻子和子女對事件也感到驚訝。他直言,賊人算幸運(lucky),倘若被他撞破,一定會採取行動(They are lucky because actually I was not here. I was upstairs. But I would definitely do something if I was here)。與此同時,今早有黃大仙警區的鄉村巡邏隊到現場巡邏,追緝賊蹤。

法國籍男戶主Hakim表示來港13年首次有賊嘗試入屋。(黃學潤攝)

事發於今日凌晨2時半左右,兩名賊人企圖潛入村屋爆竊,但被女傭撞破,空手而逃。網上片段顯示,女傭疑因異聲查看,驚見有人在大門外有所動作,失聲大喝把賊人嚇退,爬牆逃遁。其中一名用白布蒙頭的賊人,竟然向女傭揮手,臨走時更舉起雙手扮鬼臉。

另外,昨日(11日)晚上11時08分,南圍一名女住戶報警,指單住窗戶損毀,有搜掠痕,懷疑遭賊人潛入爆竊,惟損失情況有待點算。

南圍有單位昨日晚上遭賊人爆竊。

南苑別墅凌晨有賊企圖入屋↓