鐵閘壓人意外頻生4年內2死3傷　啟德郵輪碼頭保安需截肢

啟德郵輪碼頭上月24日發生涉及鐵閘的工業意外，導致何姓保安員受傷。工業傷亡權益會跟進何保安員個案，指他因意外需切除左腳一腳趾，以及右腳四隻腳趾，而因為右腳肌肉壞死，他將面臨切除整個右腳腳掌的手術。這已是4年內第5宗涉及鐵閘的工業意外，共造成2死3傷。工權會與一群鐵閘工業意外死傷者家屬發表聯署信，促請政府立法強制定期維修保養鐵閘。



工業傷亡權益會一直跟進本年9月24日啟德郵輪碼頭工業意外，何姓保安被塌下的鐵閘壓傷雙腳。工權會幹事謝欣然表示，何保安當時被一個2米乘4米的鐵閘壓到，左腳1隻腳趾要切除，右腳則4隻腳趾要切除；而且因為右腳肌肉壞死，將要切除整個腳掌。

謝欣然覆述何保安指，當日保安控制室發現個閘傾斜，要求3個保安員「扶一扶」。何保安考慮到鐵閘很重，本來是拒絕的，但控制室仍然要求保安員前往。保安員上前扶閘已經塌下，其餘兩名保安及時離開，何走避不及雙腳被壓住，重傷需要截肢。

謝批評公司缺乏安全意識，要求前線員工處理，但其實員工沒有零件鬆脫處理方法相關知識。另一名幹事劉家樂強調鐵閘「失靈就唔應該再去掂佢，鐵閘失靈情況下再用人手處理就會出現問題」，前線保安等員工在缺乏專業人士監督下，無法了解鐵閘哪部分失靈，正確方法應該圍封讓合資格人士處理，而不是要求前線員工自行處理。

聯署信內詳列鐵閘意外死傷者家屬的感受：



對於再次發生的鐵閘事故被稱為「意外”」，我是極力反對的，因為這些事故所造成的人命傷亡絕對是可避免的。 由我妹妹去世至今雖然已達一年多，但我們一家從沒有片刻釋懷。對於再發生同類型事故，對我們一家而言無疑是構成了二次傷害，還幸今次事故最終沒有對傷者有嚴重生命威脅。面對這種人為疏忽的事故，到底我們要有多幸運才能避得過? 是否要避免意外發生，我們只能依靠幸運？說到底，我所要強調的是這些人為疏忽的根源，就是來自維修保養監察不力之故。 我們強烈希望香港政府以及有關部門可以嚴肅跟進，以免草率人命。 2022年8月15日油麻地母嬰健康院事故死者魏玉筠家屬

作為同樣係因為鐵門事故失去親人的家屬，我們感到好遺憾亦好憤怒，再次看到鐵閘傷亡事故發生，意味著又一個普通的家庭陷入無盡的痛苦之中。短短幾年接二連三同樣的意外，絕對令人髮指！出現同樣的鐵閘事故，明顯現時的鐵閘設計根本存在問題，為了避免更多意外，希望政府部門真正重視！ 2019年8月10日落馬洲邊境新田購物中心意外死者陳定家屬

我是九龍塘大廈鐵閘事故傷者的家屬，我們對於事故發生感到十分悲憤，而同類型事故已不是第一次發生，我們依然感到悲憤和無奈。我地認為這些鐵閘事故的發生是可以避免，但為何一而再而三的發生？政府和相關部門是否可以加強規管同檢控，以免事故再次發生？我們強烈要求政府有責任地和嚴正跟進處理，並交代事件。我們作為傷者家屬，並不希望每一次都需要有人命傷亡先得到監察同關注。 2023年7月25日九龍塘界限街九龍塘大廈意外傷者家屬

劉家樂強調鐵閘工業意外時可以避免，而不是「講運」，憑幸運避開意外。他認為政府應該要由建議每三個月維修保養，改為立法強制定期維修保養以確保職業安全，另外政府需認真檢視和深入調查現時使用的鐵閘是否存在設計不良、不安全等情況。如發現有問題，必須停止進口及使用，才能長遠解決問題。聯署信已寄予勞工處、屋宇署及機電署等政府部門，促請當局監管鐵閘安裝拆卸職安健、電閘失靈轉人手操作而導致意外。