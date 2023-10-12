深水埗48歲男遭斬傷　警拘3男　另與8人涉非法集會被捕

深水埗本月11日發生斬人案，一名48歲姓陳男子當晚在深水埗醫局街98號對開，遭3名男子斬傷頭肩和手部，疑犯及後登上私家車逃去，傷者則自行乘的士到廣華醫院求醫。警方翌日（12日）進行其他行動拘捕11人，發現當中3人和該宗斬人案及翌日屯門縱火案有關。



警方拘捕11人。（警方提供）

本月11日晚上9時許，警方接獲途人報案，指有3人在深水埗醫局街98號對開懷疑用刀襲擊一名男子，並登上一輛私家車逃去，原因不明，該名48歲姓陳男子頭肩和手部受傷，自行登上一輛的士前往廣華醫院治理，警員接報到場，經初步調查，案件列作傷人處理，交由深水埗警區反三合會調查組跟進。

深水埗警區反三合會行動組聯同西九龍總區反三合會行動組根據情報，本月12日晚上在油麻地展開犁庭掃穴行動，拘捕8名本地男子及3名本地女子，年齡介乎28至49歲，涉嫌非法集會。

警員經深入調查後，其中3名被捕人涉嫌與一宗該宗傷人案及另一宗本月12日凌晨零時許發生的屯門縱火案有關，行動仍然進行中，不排除有更多人被捕。

警方重申，打擊黑社會活動是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊黑社會活動。