男拔生曾憲哲尋回｜尋獲位置首日已曾搜索　路濕有青苔人員屢跣低

拔萃男書院17歲男生曾憲哲Ｍatthew失蹤8日，終在周三（11日）被搜救人員在馬鞍山郊野公園老鼠田坑尋回，安全無恙。消防今午（13日）交代救援行動詳情時表示，其實在行動首日，已曾搜索過最後找到Ｍatthew的位置，惟因相關地點灌木林、野草長得太高，即使事主與救援人員距離很近，除非完全撥開草叢，否則亦可能無法看見對方。另外，連日搜救行動期間，本港受颱風「小犬」和暴雨侵襲，民安隊指揮官憶述，他自己上山參與搜救時，亦因路面濕滑而多次跣低。



失蹤的曾憲哲被尋回一刻。（互聯網）

曾憲哲Ｍatthew於周三下午2時許，在老鼠田坑一處密林草叢中被尋回。消防處高級消防隊長（攀山拯救支援隊）張天瑜確認，相關位置在搜救行動第一天，已有搜救人員搜索過；尋回Matthew當日的上午，人員同樣到過該處。張天瑜解釋，援救人員除利用3D電子地圖規劃搜索路線，亦會進一步分析警方提供的資料以助收窄援救範圍，由於Matthew年輕、有體能，亦是龍舟隊骨幹成員，故相信他有能力沿山徑走到較遠的地方；惟他最後被發現時只是穿著校服和皮鞋，手上沒有行山工具和水，因此估計他可能未必會沿正常山徑上山，走到山中亦可能「搵唔返路出嚟」，所以地面搜索部隊人員除沿山徑尋人，亦將搜救範圍劃分成一個個較小的範圍作深度搜索。

圖中紅點是男拔生曾憲哲Ｍatthew最後被尋獲的位置，不同顏色的線條是搜救人員搜索過的山徑，而一個個方框範圍則是人員進行深度搜索的位置。（消防處圖片）

張天瑜續指，搜救行動期間每一更最少出動3隊消防車的地面搜索部隊加一隻搜索犬，另有警方和民安隊人員搜救，他們會分配人手同時搜索遠和近的路線及地點。雖然最終Matthew被發現的位置，搜救人員在事前亦曾搜索過，惟基於山上環境影響，若對方躺在灌木叢或長草堆內，即使救援人員與他相隔很近，亦未必可以看到對方，「除非我真係完全撥開晒嗰一帶嘅植物，去真係行過、摸過，我哋先至可以確認嗰啲地方係無人」。正因如此，搜救人員也會重覆搜索同一路線，例如以不同方向去行，「今次由A搜去B，下一次我就要搵另一隊由B搜返去A，因為搜索人員的視角不一樣時，對於佢搵唔搵到人亦會有影響」。

搜索男拔生曾憲哲Ｍatthew的行動中，部分搜索範圍長滿高如半個人的野草。（警方提供）

+ 1

在搜救行動期間吹襲本港的颱風小犬，以及隨之而來的黑雨， 同樣大大增加搜救困難。民安隊山嶺搜救中隊指揮官黎耀基提及，暴雨下山中路面濕滑，原本應是乾的斜坡變成有如河流，而搜救範圍內的花心坑、梅子林的山路，大部分地面是以石頭鋪成，在大量雨水下長出很多青苔，要行上去有一定難度，「喺嗰啲濕濕滑滑嘅青苔度，我自己都跣咗兩三次落嚟」。

救援人員在連日上山搜索男拔生曾憲哲Matthew，持續暴雨下，山中出現有如激流的瀑布。（警方提供）

警方港島總區總督察（行動）林欣宜亦形容8天的拯救行動「非常艱難」，因初時獲得的資訊有限，有如「大海撈針」，救援人員要將搜索範圍由Matthew最後現身的石門，擴大至沙田、大圍、馬鞍山一帶。行動中警方動員超過600名警務人員，包括港島總區失蹤人口組、衝鋒隊野外巡邏隊、情報組，以及各區機動部隊應變大隊、無人機隊、警務處山嶺搜救專隊、各區分區警區、水警、鐵路警區和心理服務科人員，同時出動無人機，以及使用俗稱「超級電腦」的重大事件調查及災難支援系統協助分析市區的閉路電視影像。

救援人員連日在密林中搜索男拔生曾憲哲Ｍatthew。（警方提供）

+ 9

整個行動中，單是消防處搜索的範圍已達10平方公里，處方合共出動28架消防車和9架救護車，以及動員122名消防員和24名救護人員，包括攀山拯救專隊及支援隊參與行動。而民安隊則出動過50多名搜救人員，搜索範圍亦達8平方公里。政府飛行服務隊則主要負責空中搜索，以及在尋獲Matthew後把他由現場送到東區醫院作進一步檢查，行動中飛行服務隊共出動5次直升機搜救，動用20名飛行人員，總飛行時間5.8小時。

17歲男拔生曾憲哲（藍衣）失蹤第8日，10月11日在老鼠田坑被尋回，由政府飛行服務隊直升機送院檢查。（翁鈺輝攝）

多個政府部門參與搜救曾憲哲的行動。圖左起為政府飛行服務隊助理經理（飛行行動）何鳳翔、警務處港島總區野外巡邏隊警署警長秦天佑、港島總區總督察（行動）林欣宜、消防及救護學院署理助理院長（專業發展）李巍、助理消防區長周焯峰、高級消防隊長（攀山拯救支援隊）張天瑜、民安隊山嶺搜救中隊指揮官黎耀基。（蔡正邦攝）

▼曾憲哲送院後情況▼

