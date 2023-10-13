入境處與警深水埗上水打擊非法勞工　拘13人包括黑工僱主及水貨客

入境處於10月10日及12日聯同警務處，在全港各區展開代號分別為「冠軍行動」及「風沙行動」的反非法勞工聯合行動。行動中共拘捕6名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主及4名逾期逗留人士，當中一名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。



懷疑非法從事水貨活動的內地旅客（中）及用作水貨用途的貨物。（入境處提供）

於「冠軍行動」中，執法人員於深水埗區搜查41個目標地點，包括車房、裝修中單位、住宅大廈及零售店舖，共拘捕1男2女懷疑非法勞工（32至53歲）、3名涉嫌聘用非法勞工的男僱主（27至57歲），以及3男1女逾期逗留人士（39至47歲）。當中一名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。其中2名懷疑非法勞工、3名涉嫌聘用非法勞工的僱主及4名逾期逗留人士已交由入境處跟進。

此外，於「風沙行動」中，執法人員於上水嘉富坊及新運路附近拘捕3名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地男旅客，年齡介乎28至50歲。該批懷疑用作水貨用途的貨物為保健產品及護膚品。

懷疑非法勞工在行動中被捕。（入境處提供）

入境處重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

入境處又指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。