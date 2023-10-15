內地集運公司屯門沙頭角自提點五遭掃場　反黑拘10男疑涉生意糾紛

一間內地品牌集運公司位於屯門及沙頭角的兩個快遞自提點，9月8日至10月10日期間先後5次遭人「掃場」及搗亂。警方經調查後，周五開始（13至15日）在多區展開拘捕行動，以「刑事毀壞」、「行使虛假文書」及「管有攻擊性武器」等罪拘捕10名男子，其中一人懷疑為主腦、其餘人士包括中間人、聘請行動組的上線及行動組成員，所有人正被扣查；其中4人被暫控「刑事毀壞」罪，明天（16日）在粉嶺法院提堂。據了解，事件涉及生意競爭上的糾紛。



一間內地品牌集運公司位於屯門及沙頭角兩個自提點，多次遭惡煞掃場及破壞，有枱櫈翻轉。（王譯揚攝）

新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德交代案情表示，9月8日至10月10期間，一間內地品牌的集運公司位於屯門及沙頭角的兩個自提點，遭人「掃場」及搗亂。屯門自提點於9月8日及本月的9至10日，被人用鎚仔擊毀櫥窗及被淋紅油；本月7日及10日，亦有一輛掛有假牌的車抵達沙頭角自提點破壞，推枱翻椅。歐陽德指，案件起因是生意競爭上的糾紛，而5宗事毀壞案件，受損財物的維修費用約3萬元。

歐陽德續稱，基於案件的性質是惡劣和重複，新界北總區反黑組隨即展開調查並迅速鎖定刑毀壞案中的人物，周五開始（13日至15日）在全港各區包括屯門、旺角、九龍城、深水埗一帶展開拘捕行動，共拘捕10名男子，當中一名懷疑為主腦，其餘人士為中間人、聘請行動組的上線及行動組成員，其中2人為南亞裔（17至41歲），他們均有黑社會背景。

行動中，警方亦檢獲疑犯所穿的衣物及手提電話。歐陽德指，10名被捕人士的角色包括淋油、破壞以及做一些俗稱「睇水」的工作；而根據現時證據，其中4人包括一名中間人、一名上線及兩名行動組成員，暫被控「刑事毀壞」罪，將在明天（16日）於粉嶺法院提堂。

新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德交代案情。（王譯揚攝）

警方重申，根據香港法例第200章60條刑事毀壞罪是一項極之嚴重的罪行，一經定罪最高刑罰可以終身監禁，市民切勿以身試法。