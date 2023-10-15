警辦慈善龍舟賽首度與科技機構比拼 破紀錄籌逾84萬元善款

闊別5年的警察龍舟會慈善龍舟賽於昨日（14日）在馬料水水警基地舉行，今年首次加入「紀律部隊精英公開賽2公里」繞圈賽及「數碼警政盃」賽事，60隊來自不同警隊單位、紀律部隊、警隊聯絡社區計劃、不同警區的少年警訊、數碼科技公司以及警察協會等隊伍，分別參與28場不同賽事。慈善賽最終籌得破紀錄的港幣逾84萬元，打破了歷年紀錄，在扣除活動開支後將全數撥捐香港小腦萎縮症協會及香港視網膜病變協會。警務處處長蕭澤頤亦有到場為各參賽隊伍打氣。



其中「數碼警政盃」邀得7間科技機構參與，當中包括中國移動，華為， 電訊盈科，香港電訊，海能達通信， 香港科技園公司及香港應用科技研究院。警方希望藉賽事，保持與科技機構緊密合作關係，並提升大家在推動數碼警政發展上的協同力量。各參賽機構派出健兒與警隊資訊系統部及網絡安全及科技調查科同場競技，超過200人參加「數碼警政盃」，最終由海能達通信勝出，而警察部及中國移動分別得到第二及第三名。

慈善賽自2004年起，一直為社會上的弱勢社群籌款，主要資助香港本地的罕見病病患者及其家屬，累積籌款額超過800萬港幣。