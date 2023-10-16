28歲男子楊嘉驃一度失蹤　晚上於西貢被尋回　昏迷送院

【10月16日晚上10時10分更新】有份協助尋人的「香港守望者服務團」人員表示，事主已於晚上被尋獲。

28歲男子楊嘉驃（Gabriel）疑留遺書後失蹤，家屬焦急尋人。楊男高約1.83米、體型瘦削、戴眼鏡、最後露面時身穿卡其色外套、淺藍色Polo恤及孭白色背囊。家屬在網上發帖籲市民留意，文中指楊男今早（16日）在家中留下遺書，出門後便音訊全無，最後於早上11時出現在圓方，其身上沒有護照，估計仍在香港。



親友向《香港01》透露，楊男有身體病紀錄，故身體虛弱、步伐緩慢，早前曾透露欲於酒店輕生，其父今早發現遺書後立即報警，據悉警方翻查閉路電視片段後，發現楊男在圓方一間酒店對開搭的士，其後在加拿分廣場附近落車。親友希望市民可提供資料，「現階段希望大家可以幫到手。」

警方表示，男事主姓楊，28歲。16日晚上8時42分，警方接獲西貢白沙灣街9號一酒店職員報案，指發現事主倒臥在上址酒店一房間內，懷疑事主企圖自殺。救援人員接報到場，在事主旁邊發現小量懷疑藥物。事主昏迷被送往將軍澳醫院治理。警方在現場檢獲遺書。



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