觀塘59歲婦環保袋運私煙被截　揭同區兩住所闢倉庫藏$17萬貨

香港海關今日（17日）在觀塘一帶進行反私煙行動，截查一名59歲無業女子，並在她手持的環保袋內檢獲小量懷疑私煙，遂把女子拘捕並押解她到附近大廈及藍田平田邨分別兩個單位進行搜查。海關人員檢獲共4.7萬枝懷疑未完稅香煙，估計市值約17萬元，應課稅值12萬元，成功搗破兩個私煙貯存倉庫。



海關拘捕一名59歲無業女子涉嫌販賣私煙。（朱永倫攝）

海關稅收罪案調查科調查主任龔卓烽表示，海關人員於今午2時許，在觀塘瑞和街街市附近進行巡邏，期間留意到女子手持一個環保袋，從上址一棟住宅大廈步出；此時，關員亦留意到環保袋內有膠袋封口，覺得有可疑，懷疑內裏裝滿私煙，遂上前截查。關員在袋內發現約800支懷疑未完稅香煙，並隨即將該名人士拘捕。經海關初步調查後，將她押解至大廈住宅單位內，作進一步調查，並在該單位內再發現多4.2萬支懷疑未完稅香煙。

其後，海關人員再到藍田平田邨進行搜查，即涉案女子所居住的公屋單位，並於單位內再檢獲4000支懷疑未完稅香煙。龔卓烽稱，海關相信涉案女子，企圖透過分散存放香煙的地點，增加海關的偵查難度，並有理由相信當時被捕人士正將私煙帶到觀塘一帶作分銷用途。海關相信本次行動，已經成功打撃觀塘區內買賣私煙的非法活動。

海關提醒，據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。