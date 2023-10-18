入境處偕警東九龍聯合打擊黑工　拘29名男女包括5名僱主

警方表示，東九龍總區包括機動部隊、衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區及將軍澳警區人員聯同入境事務處，於17日進行代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍區內多個黑點，共拘捕29人。行動中，警方及入境事務處人員共拘捕24名非法勞工和5名聘請非法勞工的僱主。被捕的非法勞工包括8名內地男子、7名內地女子、2名外籍男子及7名非華裔女子，年齡介乎27至62歲，分別涉嫌「未獲入境處處長授權而留在香港」、「未得授權在香港接受僱傭工作」、「違反逗留條件」、「行使偽造文書」及「逾期居留」等罪名被捕，所有被捕人現正被扣留調查。



執法人員共拘捕29人，包括多名內地及外籍人士，以及5名僱主。(警方圖片)

警方強調，僱主僱用不可合法受僱人士是嚴重罪行。根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁3年。僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰則為罰款50萬港元及監禁10年。