尖沙咀海港城卸貨區工人意外墮海　由消防救起

撰文：馬耀文 翁鈺輝
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今日（19日）中午12時，警方接報尖沙咀海港城卸貨區有工人工作期間意外墮海。水警及消防員到場，傷者跌在卸貨區碼頭附近，稍後將他救起上岸。

大批救援人員在卸貨區碼頭位置拯救。（馬耀文攝）
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