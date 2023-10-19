洪水橋和平新村里55歲漢疑被蜜蜂螫傷暈倒　無呼吸脈搏昏迷不醒

撰文：凌逸德
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今日（19日）下午4時許，警方接獲一名女子報案，指其55歲丈夫在洪水橋和平新村里一單位，疑被蜜蜂螫傷，他其後暈倒。救護員接報到場，為傷者急救，但他已無呼吸脈搏。據了解，男事主曾一度被困單位內。

蜜蜂
有人昏迷