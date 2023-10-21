有片｜野豬闖旺角花墟　少東徒手捉豬被噬傷　忠犬護主心切追咬

野豬現身旺角鬧巿咬傷人！今日（21日）上午9時21分，一隻約1米長的野豬，衝入旺角花墟園藝街寶田大廈地下花店「富記鮮花批發」，富記少東着職員離開，獨自驅趕野豬，店內其兩隻黑狗Money和Cash護主心切，一同追咬野豬。惟少東最終被野豬咬傷右手右腳送院治理，現場遺下大量鮮血。職員憶指，野豬身型龐大，瞥見尖牙，「（野豬）隻嘴好長好大！」



有讀者影片顯示，野豬原本先闖入「麗榮花店」，持盾軍裝警員在店外對峙，而男店東身在店內，其妻則在店外叫嚷，其間警員不斷喝叫：「唔好嘈！行開，唔係整到你！」沒料到野豬強行撞開盾牌開路，再竄到隔離店舖「富記」，警員連揮警棍試圖降伏，而身穿藍色上衣的富記少東則徒手捉住野豬頸部及耳朵，企圖將牠擒獲，警員連稱：「唔好亂嚟呀！」人豬一輪大戰，少東一度跌坐在地上，野豬一聲怒吼，在旁警員眼見情勢危急即上前支援，擸起旁邊膠桶充作盾牌阻截野豬，並不斷少東放手離開：「你走呀！」「出嚟！」野豬其後在店內亂竄搗亂，狗吠聲連連。



目擊事件經過的花店職員方姐表示，當時野豬從小巷闖出，警方驅趕野豬，牠闖入另一間店舖，「個阿sir就一路截，就去到我哋舖頭門口」。方姐續指：「我哋老細（少東）就叫我哋走開，佢就自己走出嚟幫手截」，她撫摩身旁的黑狗Money，指牠也有幫手追咬捕捉野豬，另外店內亦有一隻名為Cash的黑狗亦有協助追咬。惟花店店主最終仍被野豬咬傷，流出大量鮮血。方姐指野豬身型龐大，瞥見尖牙，「（野豬）隻嘴好長好大！」她憶述指今次為首次見到野豬出沒。

經野豬一番亂竄後，涉事花店一片狼藉，有花瓶被撞至傾倒，在上遺有大量藍色積水，花店職員正打掃收拾。野豬最終被打麻醉針帶走。

目擊事件經過的花店職員方姐憶述經過，她撫摩身旁的黑狗Money，指牠也有幫手追咬捕捉野豬。（翁鈺輝攝）

警員持盾圍捕野豬，富記少東嘗試徒手捉住野豬頸部及耳朵



花店職員正打掃收拾



貨車升降板染有血迹。（林澤鋒攝）

野豬由漁護署人員帶走



野豬由漁護署人員帶走。（林澤鋒攝）