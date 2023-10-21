野豬闖旺角花墟傷人｜漁護署﹕已人道處理　以保障市民安全

旺角花墟今日（21日）有野豬亂竄傷人。漁農自然護理署表示十分關注個案，指出涉事野豬為成年雌性，重約55公斤，體長約1.2米。考慮到該頭野豬曾襲擊市民，繼續在市區出沒會對公眾構成危險，漁護署人員遂將其人道處理，以保障市民安全。



漁護署自2021年11月起採取新措施，定期於有多頭野豬出沒、曾經發生野豬傷人個案或野豬可能對公眾構成危險的地點捕捉野豬並將其人道處理。署方稱自新措施施行至今，共人道處理670多頭野豬，野豬滋擾黑點由2021年的63個減少至現時的28個。



警方於花店外手持圓盾及警棍圍捕野豬。（讀者提供）

漁護署發言人表示，今早接獲警方轉介，指花墟有野豬出沒，遂即時派員到場跟進。專隊到場後發現一頭野豬。期間，野豬衝入園藝街一花店，並咬傷一名市民。漁護署獸醫以麻醉槍將野豬麻醉並捕捉。涉事野豬為成年雌性，重約55公斤，體長約1.2米。考慮到該頭野豬曾襲擊市民，繼續在市區出沒會對公眾構成危險，漁護署人員遂將其人道處理，以保障市民安全。漁護署發言人又向傷者致以慰問，希望他早日康復。

漁護署指，為保障公眾安全和保持公共衞生，2021年11月起採取新措施，定期於有多頭野豬出沒、曾經發生野豬傷人個案或野豬可能對公眾構成危險的地點捕捉野豬並將其人道處理。此外，漁護署接獲市民或其他政府部門報告有野豬在市區或民居附近出沒時，亦會採取行動捕捉野豬，以減低野豬對公眾構成的潛在危險或滋擾。漁護署人員會在行動中使用麻醉槍捕捉野豬，並使用藥物注射將捕獲的野豬人道處理。

漁護署續指，新措施施行至今，共人道處理670多頭野豬，野豬滋擾黑點由2021年的63個減少至現時的28個，野豬出沒或滋擾報告數字亦由2021年超過1,400宗降至2022年約1,100宗，及2023年截至9月約770宗。此外，野豬傷人個案亦分別由2021年20宗及2022年36宗，減少至2023年至今的8宗。

野豬由漁護署人員帶走。（林澤鋒攝）

漁護署提醒，市民遇到野豬時應保持鎮定，切勿主動走近及干擾牠們，亦不應向野豬拋擲物件或驅趕牠們，以免因挑釁野豬而發生危險。如有需要，可躲在障礙物後，待野豬離開後才繼續前進。市民如發現有野豬被困，切勿自行處理，應立即致電1823通知漁護署跟進。如野豬對人身安全構成即時威脅，請立即致電999報警求助。

發言人指出，經修訂後的《野生動物保護條例》（第170章）（《條例》）已將野生動物禁餵區擴展至全港，任何人如非法餵飼野生動物（包括野豬），一經定罪，最高可被罰款一萬元。政府期望能於今年內向立法會提交進一步修訂《條例》的建議，以規管餵飼野鴿活動、提高非法餵飼的最高罰則及引入定額罰款。

漁護署表示會繼續執行捕捉及人道處理野豬行動以減少野豬滋擾，並就野豬餵飼活動加強執法，減低吸引野豬於市區或民居附近出沒的誘因。他呼籲市民切勿餵飼野生動物，以免改變其天然習性及破壞生態平衡，並引致環境衞生及滋擾等問題。

少東受傷後曾踏上門外一輛貨車，致升降板染有血迹。（林澤鋒攝）

案發於今早9時21分，一隻野豬衝入旺角花墟園藝街寶田大廈地下一間花店，40歲姓鄭少東嘗試捕捉不果被咬傷手腳，清醒送廣華醫院治理。多名警員持盾牌戒備，最終擾攘約兩小時，由漁護署獸醫射麻醉槍將牠制服抬走。

由讀者提供片段可見，多名警員手持盾牌與野豬對峙。由於現場店舖及對開路面，也擺放了貨物和盆景等，位置狹窄。一名軍裝警擋在花店門外，野豬突然衝出，走到毗鄰另一花店，該花店少東嘗試擒住，但不成功被咬傷，其飼養的兩隻狗也曾加入追咬野豬。

其後野豬縮入花店一角，各人也不敢輕舉妄動，只能在外等候。稍後漁護署人員到場，檢視現場環境後，由獸醫射麻醉槍制服野豬，於上午11時半左右將牠抬走。而受傷少東則由救護員包紮送往廣華醫院治理。