中電電壓驟降　機場冷氣扶手梯等曾受影響　屯門多人困𨋢

香港國際機場及屯門一帶今午（25日）懷疑發生電力故障。據了解，機場下午約4時半左右，多處燈光突然「閃咗一下」，其後在機場不同位置，分別有扶手電梯、X光機、冷氣等停止運作，有旅客在已停運的扶手電梯上行走，另有網民表示維修區、部分櫃位及辦公室電力亦曾「跳掣」。據《香港01》記者下午5時許在現場所見，機場離境大堂及接機大堂均運作正常，有工作人員表示只餘小量地方電力仍受影響。

另外，在下午4時19分至4時29分的約10分鐘內，消防在屯門一帶接獲最少12宗市民被困升降機的報告。



中電發言人回覆《香港01》查詢表示，今午約4時17分，中電位於大嶼山及屯門一帶的13.2萬伏特供電系統錄得短暫電壓驟降，其間電力供應沒有中斷，工程人員正了解事故原因。電壓驟降期間，附近部分客戶或部分公共設施可能會出現燈光轉暗或閃爍情況；部分對電壓改變較敏感的電力裝置，例如升降機，或會因啟動保護裝置而暫停運作。中電就事故部分客戶造成不便表示歉意。



機管局則回覆指，機場於今日下午4時17分出現供電電壓驟降，一號客運大樓及海天中轉大樓部分旅客設施受到短暫影響，並約於4時20分起逐步恢復運作。在電力供應不穩期間，機管局隨即加派人手協助旅客，機場運作維持正常，航班升降不受影響。機管局已聯同不同系統的承辦商為相關系統進行檢查，確保設備運作正常。

