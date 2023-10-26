打鼓嶺新村屋苑被爆竊　賊疑叢林綁絲帶記認　警將一連10日反爆竊

將軍澳清水灣道打鼓嶺新村一帶有私人屋苑被爆竊，住戶遭受財物損失，當時單位有警報鐘響起，但鄰居未有即時報警，涉案屋苑亦沒有安裝智能閉路電視系統覆蓋後山或花園位置，增加警方追捕匪徒的難度。警方重視案件並即時作出行動，派遣將軍澳警區野外巡邏隊於昨日（25日）在上址後山通往西貢公路方向的叢林進行掃蕩。該叢林並非郊遊人士使用的路徑或山徑，然而，人員發現多條以絲帶作的記號，懷疑是賊人留下的犯罪記號，以便他們潛入打鼓嶺新村一帶的住宅進行爆竊，警方亦隨即將有關絲帶移除。



警方巡邏發現叢林多處綁有絲帶，懷疑是爆竊案賊人留下的記號。（警方圖片）

警方呼籲，市民應密切留意周遭環境，特別是依山而建的屋苑，匪徒有可能利用山坡叢林作為掩飾，沿山路及後門潛入單位進行爆竊。市民亦感安裝具有容貌識別功能的智能閉路電視系統，將即時可疑活動影像迅速傳達予戶主。

同時，警方亦提醒各住戶及家傭，鄰里之間應守望相助，如發現任何可疑聲響或活動，切勿猶疑，見疑即報。市民亦需留意住所附近空置或裝修的單位，避免賊人潛藏。保安人員於入黑時份亦需加強巡邏該類單位及屋苑附近山坡位置，以防賊人潛入犯案。如市民及保安人員發現住所附近的山坡或叢林出現不尋常的標記或記號，需立即通知警方。

將軍澳警區人員將會一連10日（10月27日至11月5日）在清水灣道一帶展開代號「捲聲」（MICROLLER）的反爆竊聯合行動。 將軍澳警區會根據情報分析，作出針對性部署，聯同特遣隊、野外巡邏隊及警犬隊等軍裝部隊，配合便裝人員於相關爆竊黑點執法。另外，政府飛行服務隊以及警察小型無人機隊亦將配合行動，於相關爆竊黑點一帶作空中巡邏，利用無人機的熱能探測器及夜視鏡等，打擊爆竊罪案。