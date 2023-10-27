男子危站沙田新城市廣場露天位置　談判專家游說　上址交通受影響

沙田新城市廣場發生懷疑企圖自殺案。周五（27日）下午約3時37分，警方接報一名中年男子，危站在新城市廣場一處露天平台上方的樓梯欄杆位置。救援人員趕至，警員嘗試勸說男子，消防則在樓下馬路張開救生氣墊戒備，談判專家亦奉召到場對男子展開游說，至周六（28日）凌晨，男子被消防救返安全位置，清醒由救護車送往威爾斯親王醫院。



一名男子危站在沙田新城市廣場露天位置，警員到場嘗試游說他返回安全位置。（Go Go Shatin facebook/網民Tahira Khan圖片）

有在附近目擊事件的市民拍下事發情況，並猜測男子危站原因，有人提及「無錢去搵囉，咁後生」，又希望男事主想想家人、勿做傻事，「你死咗，咁你啲家人留低喺度，嗰班點呀？」

運輸署於周五下午6時11分指，因有人在危險位置，沙田正街（往源禾路方向）介乎担杆莆街與白鶴汀街之間的全線現已封閉。現時上址交通繁忙，許輸署呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。

一名男子危站在沙田新城市廣場露天位置。（讀者提供）

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