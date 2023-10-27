中西區兩周6竊案　警拘51歲無業漢涉偷$2萬財物　料為機會主義者

中環及西環在本月9至21日的不足兩周內，連環發生6宗爆竊或盜竊案，一名男司機及5間店舖合共損失分別放在車內或店內、共值約2萬元的財物。警方經調查後拘捕一名51歲無業男子，正追查他有否牽涉其他刑事案件，不排除稍後落案起訴他。



6宗爆竊、盜竊、車內盜竊和店舖盜竊均發生於中環及西環一帶，事主共損失約2萬元財物。（陳浩然攝）

西區警區重案組第一隊主管高級督察徐蔚瑩表示，警方本月接獲一名男司機5間店舖、包括花店、生果店、補鞋店、餐廳及電子產品店報案，指存放在車上或店舖內的手提電話、現金、手錶、藍牙耳機及香煙被偷走，總值約2萬元。警方調查後得知其中一宗爆竊案發生在凌晨，賊人徒手拉起無上鎖的店舖捲閘，入店掠去1800元現金後逃去。

至於疑犯涉及的一宗車內盜竊案，據悉警方在遇竊的車內發現一塊磚頭，相信是疑犯用作打爆車窗玻璃以便犯案。該車司機在事件中損失一部價值約1500元的手提電話。其餘一宗店舖盜竊及3宗盜竊案，警方指賊人均趁司機或店員不為意時，偷走車上或店內財物和商品，涉案失物包括4部共值約5500元的手機、8隻共值5370元的手錶、一對350元的藍牙耳機、一個800元的錢箱、一包78元的香煙，以及1788元現金。

警方在遇竊車內檢獲一塊磚頭，據悉懷疑是疑犯用作打爆車窗玻璃以便犯案。（陳浩然攝）

西區警區刑事部接手調查案件，翻查大量閉路電視片段及經情報分析，鎖定一名涉案男子，本周一（23日）拘捕該名51歲無業漢，並檢獲現金、電筒、手提電話、被捕人犯案時穿著的衣物等證物。警方相信被捕人為獨自犯案的「機會主義者」，正追查他有否牽涉其他案件。

西區警區重案組第一隊主管高級督察徐蔚瑩。（陳浩然攝）

盜竊及爆竊屬嚴重罪行，一經定罪，最高可分別判處監禁10年及14年，警方呼籲市民切勿以身試法，亦提醒商舖店主切勿將大量貴重財物存放於店內，同時要好防盜措施，例如閉路電視、加強門閘防盜妝裝置及啟動保安系統；駕駛者離開車輛前亦應開啟車輛防盜系統，不應將貴重物品留在車廂，以免賊人有機可乘。