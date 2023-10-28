兩周五度現人蛇　蒲台島15名非華裔非法入境者求救　水警到場調查

近日本港多處發現「人蛇」蹤影，今日（28日）早上9時15分，警方接報指，蒲台島石灘有人揮手求救，市民見狀報警。水警接報到場調查，初步有15名非華裔人士，相信是非法入境者，警方隨後安排水警輪將他們押送至香港仔水警基地作詳細調查。

今次是接連第二日，亦是本月第五宗發現大批非法入境者，累計本周截獲「人蛇」共77人。



昨日（27日）清晨5時56分，有漁民在橫瀾島燈塔附近發現有人揮手求救，水警到場起28名孟加拉籍人士，相信是非法入境者，由於他們未能出示有效身份證明文件，涉嫌非法入境被捕。

周五27日，警方於橫瀾島拘捕28名孟加拉籍非法入境者



周三（25日）上午8時許，西貢萬宜水庫東壩附近有的士接載多名南亞裔人士。警方接報截獲3輛的士，拘捕10名男子；另外在路障中亦拘捕5人。

周三（25日）警方在西貢萬宜水庫東壩拉共15名「人蛇」



周日（22日）傍晚6時許，有漁民途經果洲群島一帶，聽到薯莨洲傳出「HELP」的求救聲，於是報警。最後救援人員在島上救起9名巴基斯坦男子，他們缺水缺糧，並無受傷，由水警送到西貢對面海水警基地作進一步調查。而翌日（23日）上午6時許，水警在后海灣水域亦截獲一艘舢舨，拘捕上面10名非法入境的巴基斯坦男子，以及1名內地男子。

上周四（19日）9時許，有4人懷疑從內地乘坐漁船非法進入香港，並在大澳巴士總站附近遊蕩，警方大嶼山警區刑事部人員到場，並在巴士總站附近進行反非法入境者行動。期間，一名男子跳入海中、另一名男子則往龍田邨方向逃去，警員拘捕餘下2男，警方在2男身上檢獲懷疑用作盜竊的工具，包括多條百合匙、撬鎖工具、電筒及多件衣物，他們同時涉嫌「外出時藏有盜竊工具」罪名。