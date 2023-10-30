北角工廈中年婦工作期間暈倒　昏迷送院搶救

撰文：凌逸德
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今日（30日）下午約3時半， 北角船塢里長華工業大廈一名姓吳（56歲）女子工作期間突然暈倒，不省人事，其同事見狀立即報警。救護員接報趕抵，將吳婦送往東區醫院搶救，當時她仍陷於昏迷。警方正調查事件。

有人昏迷