行李箱藏可卡因　曲奇藏海洛英　海關單日破兩跨境毒案檢$600萬貨

海關昨日（29日）一天內，在機場偵破兩宗跨境販毒案，檢獲3.5公斤懷疑可卡因及2.5公斤懷疑海洛英，市值共約600萬元，並拘捕3名介乎19至22歲的抵港男旅客。3人均將毒品藏於行李內，惟分別因行李箱異常沉重，或所攜食品上沒有食物標籤，亦起關員懷疑而揭發案件。



海關一日內在機場偵破兩宗跨境販毒案，檢獲3.5公斤懷疑可卡因及2.5公斤懷疑海洛英，市值共約600萬元。（任葆穎攝）

在首宗案件當中，海關機場科人員為一名由尼日利亞阿布賈經德國法蘭克福抵港的外籍男子清關時，發現其寄艙行李箱在清空後仍異常沉重，仔細檢查後發現行李箱間隔的布料有再縫合痕跡，遂再用X光機檢查，發現行李箱內在結構影像可疑，進一步搜查後在行李箱的夾層內，發現11塊共重3.5公斤的懷疑可卡因，關員隨即以涉嫌販毒拘捕該名報稱工程師的21歲男子。

海關一日內在機場偵破兩宗跨境販毒案，檢獲3.5公斤懷疑可卡因及2.5公斤懷疑海洛英，市值共約600萬元。其中一宗案件當中，一名尼日利亞抵港外籍男子涉嫌以行李箱收藏涉案可卡因。（任葆穎攝）

海關一日內在機場偵破兩宗跨境販毒案，檢獲3.5公斤懷疑可卡因及2.5公斤懷疑海洛英，市值共約600萬元。其中一宗案件當中，關員在涉案男子的行李箱夾層檢獲11塊懷疑可卡因。（任葆穎攝）

在另一宗案件，海關機場科人員為兩名一同由馬來西亞吉隆坡抵港的外籍男子清關，當時兩人分別攜帶一個盛載有大量食物的尼龍袋，袋內各有9個同款紙盒，每盒均有16塊獨立包裝的曲奇餅，惟關員未能從該批紙盒或曲奇餅包裝上，找到任何有關曲奇餅的食物標籤、生產來源地或重量等資料，仔細檢查下亦發現部分曲奇餅包裝袋的封存位置有差異，關員因此起疑並以X光機和拉曼光譜儀等儀器檢查曲奇餅，結果發現內藏2.5公斤懷疑海洛英，遂以涉嫌販毒拘捕該兩名報稱技術人員、分別22歲和19歲的男子。

海關一日內在機場偵破兩宗跨境販毒案，檢獲3.5公斤懷疑可卡因及2.5公斤懷疑海洛英，市值共約600萬元。其中一宗案件當中，兩名馬來西亞抵港外籍男子涉嫌以將海洛英藏在曲奇餅內。（任葆穎攝）

兩宗案件已交由海關毒品調查科跟進，3名被捕人均正被扣查，海關正追查毒品來源和去向，不排除會有更多人被捕。據了解，被捕人均報稱涉案行李箱和曲奇餅購自其出發地，其中藏在曲奇餅內的海洛英呈粉狀，被包起後放在曲奇餅內，再在上方蓋上朱古力作掩飾，全部18盒共288塊曲奇餅內均藏有毒品。

海關一日內在機場偵破兩宗跨境販毒案，檢獲3.5公斤懷疑可卡因及2.5公斤懷疑海洛英，市值共約600萬元。其中一宗案件當中，兩名馬來西亞抵港外籍男子涉嫌以將海洛英藏在曲奇餅內，再蓋上朱古力作掩飾。（任葆穎攝）

海關毒品調查科署理高級調查主任鄒永昌表示，自今年2月本港全面恢復通關以來，海關已偵破56宗航空旅客販毒案，其中41宗是利用行李收藏毒品，檢獲的毒品合共超過150公斤，市值約1.4億元，顯示海關策略性打擊販毒成效顯著。海關會繼續即時適整執法策略，投放資源重點從源頭打擊販毒，並會重點揀選來自高風險國家的旅客進行清關檢查。

海關毒品調查科署理高級調查主任鄒永昌表示，自今年2月本港全面恢復通關以來，海關已偵破56宗航空旅客販毒案，其中41宗是利用行李收藏毒品，檢獲的毒品合共超過150公斤，市值約1.4億元。（任葆穎攝）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。