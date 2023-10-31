九肚山裝修男工失足墮樓頭傷　半昏迷送院

撰文：凌逸德
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九肚山發生工業意外，今日（31日）上午9時55分，警方接報一名男工人在駿發山莊進行裝修工程期間，在一層樓高位置墮下，頭部流血陷入半昏迷，被送往威爾斯親王醫院搶救。

工傷