「兒子」致電呃錢　精明八旬婦識破力保不失　警拘15歲及18歲少年

警方昨日（1日）上午接獲一名87歲女子報案，指早前在荃灣收到懷疑騙徒來電。對方聲稱其兒子犯事被捕，要求事主準備保釋金，並表示稍後會派人登門收取款項。事主隨後向家人求助，家人了解事件後，懷疑是騙案，遂報警求助。案件中，事主沒有金錢損失。



人員接報後迅速到場，並拘捕一名15歲本地男童及18歲本地男子，涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」。兩名被捕人現正被扣留調查。行動中，人員檢獲兩部手提電話，懷疑與案有關。



警方高度關注電話騙案，呼籲市民，當任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢或匯款，均有可能為騙案；如有案件涉及保釋金，巿民可向有關警署核實，避免受騙；市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享防騙訊息，避免他們成為受害者；市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。

荃灣警區於2023年展開一個全新社區防騙宣傳計劃提倡一個「防騙心法」 - 「停一停, 諗一諗, 證一證」，提醒市民在接收到可疑的訊息時，不須急於立刻回應，要冷靜思考，並求證訊息的真偽。

最後，警方重申，「以欺騙手段取得財產」乃嚴重罪行，最高可被判處監禁10年。警方再次呼籲，市民切勿因為一時貪念而以身試法，同時亦應多加留意提醒身邊的年青人，以免他們因為「搵快錢」心態而誤墮法網。