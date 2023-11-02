元朗抄牌罵警・有片｜勝和男爆粗辱罵　「姑爺偉」涉阻差辦公被捕

元朗交通警與黑社會前日（10月31日）因抄牌問題口角，黑漢拒絕交出身份證，又不斷以粗口指罵警員。交警票控完畢後，和勝和「姑爺偉」等3名男子繼續指罵警員，更挑釁警員「隻揪」；另外1人則在旁用手機拍攝錄影。「姑爺偉」翌日（11月1日）涉嫌「妨礙警務人員執行職務」被捕，案件交元朗反黑組調查，正追緝另外3人。



據了解，情緒最為高漲的是元朗黑幫和勝和「姑爺偉」。當日身穿白衣的他不斷用粗言辱罵交通警「抄牌抄牌，我有晒CAM㗎，你唔畀我走呀！你話事呀 X你老X呀！做乜X嘢呀！我喺度食嘢，我大X把錢！針對我哋呀？」（網上片段截圖）

事發於周二（10月31日）下午4時24分，數名交通警在元朗西裕街打擊違例泊車，在一間燒肉店外正當進行票控時，3名男子不滿而對警方不斷叫囂，另外1人則在旁用手機拍攝錄影。

票控完畢後，3人仍然不滿食「牛肉乾」而繼續指罵警員，另外1人繼續用手機拍攝錄影。警方要求各人出示身份證以作調查及紀錄，並作出警告，着白衫男子「唔好再咁大聲你唔好郁手呀。」，但各人仍然表現情緒激動拒絕合作，反罵：「你話事呀？X你老X呀！」

據了解，情緒最為高漲的是元朗黑幫和勝和「姑爺偉」。當日身穿白衣的他不斷用粗言辱罵交通警「抄牌抄牌，我有晒（車）CAM㗎，你抄我唔抄其他？你唔畀我走呀！做乜X嘢呀！我喺度食嘢，我大X把錢！針對我哋呀？」

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另外較為冷靜的數人，則勸喻「大家好來好去啦阿sir。」交通警進一步調查期間，向拍片者查詢「姑爺偉」是否有服用危險藥物，剛才吃了甚麼東西如此興奮？拍片者回覆指：「叉燒蛋飯呀。興奮咪興奮囉。」

隨後衝鋒隊及軍裝持盾牌增援，呼籲在場人士冷靜，但「姑爺偉」仍挑釁警員「隻揪」，其中一名交警稱：「你係咪要襲警呀！乜嘢叫隻揪呀？」警員其後向4名人士發出警告及搜查後，將4人驅散。元朗警區經進一步調查後，昨日（11月1日）晚上約9時在元朗拘捕一名43歲姓張男子，亦即「姑爺偉」，他涉嫌阻礙警務人員執行職務。案件交由元朗警區反三合會行動組，被捕人正扣留調查。行動仍在進行中，警方不排除更多人被捕。