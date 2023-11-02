貨物藏毒經船運來港　警元朗搗毒品儲存倉檢$3,500萬可卡因拘一男

繼早前警方破獲本年最大宗市值1億元氯胺酮案，前日（10月31日）再搗破一個毒品貯存倉庫。警方留意到，有販毒集團將一批懷疑藏有可卡因的貨物，由其他地區經船運方式，避過關口檢查，成功運入香港。人員隨即展開採取執法行動，搗破一個位於元朗的毒品儲存倉庫，並以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕一名36歲本地男子，檢獲近28公斤懷疑可卡因，市值約港幣3,500萬。



警方在行動中檢獲近28公斤懷疑可卡因，市值約港幣3,500萬元。（陳浩然攝）

警方毒品調查科高級督察譚瑋諾向傳媒交代案情指，毒品調查科經深入調查及情報分析後，相信有販毒集團將可卡因收藏在一批報稱載有家庭用品的貨物中，由其他地區經船運的方式，避過關口檢查，成功運入本港市區。人員隨即在10月31日採取執法行動，到元朗一個物流倉庫作出搜查，並在墊褥當中，搜出104包共重28公斤懷疑可卡因，市值約為3500萬港元。

行動中，人員拘捕一名本地36歲男子。經調查後，警方相信該名男子被販毒集團僱用，將毒品由物流倉庫，轉運到觀塘工廈劏房。該名被捕男子已獲准保釋侯查。調查仍在進行中，不排除會有更加多人被捕。

警方毒品調查科高級督察譚瑋諾向傳媒交代案情指，前日（10月31日）再搗破一個位於元朗的毒品貯存倉庫。（陳浩然攝）

警方表示，香港為亞洲地區樞紐之一，亦在世界物流業界中扮演舉足輕重的角色。警隊毒品調查科留意到有販毒集團，利用香港物流業的便利及優勢，將毒品收藏於貨物中，然後透過空運、船運或貨運的形式運入本港，再伺機出售，企圖毒害香港。

警方向不同業界持份者，如物流公司、船公司、出租車司機等作提醒，販毒集團時常利用物流業界隱藏毒品，以合法物流網絡進行販毒活動。如業界人士發現不尋常訂單或可疑貨物，可立即向警方作出舉報。

警方重申絕不姑息任何販毒活動，無論販毒集團如何隱藏毒品，再利用物流業界魚目混珠運送毒品，即使當刻成功逃避關口檢查，最終亦會被警隊毒品調查科搗破。警方續指，已全數檢獲該批28公斤可卡因，成功阻止毒品流出市面。

警方強調，將會繼續聯同其他地區執法部門加強交流，亦會向不同業界持份者保持良好溝通，阻止毒品流入本港，攜手打擊大大小小的販毒活動 。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁，呼籲各位市民切勿以身試法。