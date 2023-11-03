尖沙咀文化中心映月樓疑遭爆竊　警方到場調查

撰文：林澤鋒 翁鈺輝
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今日（3日）上午10時57分，尖沙咀梳士巴利道文化中心映月樓的職員報案，指側門損毀，懷疑遭人潛入爆竊。警方接報到場調查，損失有待點算。

警員到酒樓調查。（林澤鋒攝）
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