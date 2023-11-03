警搗車內盜竊集團拘巴籍主腦等3男　涉盜28萬財物包括$20萬勞力士

新界北上月發生多宗車內盜竊案，警方新界北總區人員經調查後，昨日（2日）採取行動，搗破一個車內盜竊集團，拘捕3名男子，包括巴基斯坦籍主腦，相信他們涉及發生在連接元朗至大埔單車徑一帶的9宗案件，案中損失財物總值約28萬元，包括一隻價錢約20萬元的勞力士手錶。警方形容3人分工細緻，分別負責盜取及變賣贓物或用偷到的信用卡購物。3名被捕人正被扣查，警方正繼續調查案件，不排除有更多人被捕。



警方偵破9宗上月發生在新界北總區的車內盜竊案，指賊人會踩電動單車，沿連接元朗至大埔的單車徑尋找目標車輛。（黃學潤攝）

警方表示，上月在新界北總區發生的車內盜竊案，賊人主要針對停泊在路邊、咪錶位、以及多層停車場的車輛，相關地點較少閉路電視。賊人會打破車窗，偷去車內財物，例如現金、首飾、電子器材等。經翻查大量閉路電視和車cam影像、深入調查及情報分析後，新界北總區情報組人員鎖定一個活躍於區內的車內盜竊集團，涉嫌與上月9至29日發生、發生於元朗連接到大埔單車徑的9宗車內盜竊案有關，失物總值約28萬元，其中損失最大的一宗案件，受害人被盜去一隻價值約20萬元的勞力士手錶。

警方偵破9宗上月發生在新界北總區的車內盜竊案，全部發生在連接元朗至大埔的單車徑一帶。（黃學潤攝）

新界北總區刑事部探員在昨日（2日）發現時機成熟，於是採取行動，在新田及元朗區拘捕涉案車內盜竊集團的3名成員，包括報稱無業的31歲巴基斯坦籍男主腦，以及兩名分別39歲及29歲的本地男成員，兩人報稱任職地盤工人及運輸工人。3名被捕人均持香港身份證，目前仍被扣查，據了解3人全部有黑幫背景。行動中警方亦檢獲疑犯在犯案時穿著的衣物及犯案工具。

警方搗破一個活躍於新界北的車內盜竊集團，涉及上月9宗發生在元朗連接到大埔單車徑的9宗案件，拘捕3名男子，包括持香港身份證的巴基斯坦籍男主腦（左二）。（黃學潤攝）

新界北總區重案組第三隊署理總督察莫湛豐形容3名被捕人分工仔細，其中一人會駕電動單車，沿單車徑尋找目標車輛，一旦發現車內有貴重物品，便會用螺絲批、槌仔等爆破工具敲破車窗，盜去貴重物品。另外兩名成員則負責變賣贓物，以及用偷來的信用卡購物。

警方偵破9宗上月發生在新界北總區的車內盜竊案，檢獲槌仔、螺絲批等證物。（黃學潤攝）

盜竊罪為嚴重罪行，一經定罪最高可被判監10年。警方呼籲車主避免將車泊在僻靜道路，應泊於有完善保安管理的停車場，亦不應在車上存放手錶、手提電腦、平板電腦等貴重財物，同時可考慮安裝有動態偵測或「長火」功能的行車記錄儀（車cam），以加強車輛保安。