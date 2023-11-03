警東九龍拘2司機　截超載貨車揭駕照被吊銷　的士險撞人涉危駕

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊今日（3日）在區內展開打擊危險駕駛及超載貨物行動。約早上11時20分，人員截查一輛懷疑超重的貨車，發現該貨車超載重量超出約半噸、即超載一成。此外，車上41歲姓黎本地男司機向人員出示一張已被吊銷的駕駛執照。人員遂以涉嫌「超載貨物」、「行使失效駕駛執照」、「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」拘捕該名司機，他現正被扣留調查。



另外，約中午11時30分，人員在牛頭角道往觀塘方向發現一輛的士違反交通燈指示，幾乎撞到一名正在執行職務的人員及其他車輛。人員隨即截停該輛的士。經初步調查，該名68歲姓譚本地男司機涉嫌「危險駕駛」被捕，他因身體不適被送往聯合醫院治理。人員亦懷疑該輛的士不適宜在道路行駛，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，涉案車輛已被扣留於九龍灣車輛檢查中心待進一步檢驗。



警方提醒駕駛者，超載貨物會對輪胎構成沉重壓力，減低行駛中的車輛穩定性。超額的負載亦會影響車輛的制動系統，有可能危及其他道路使用者的安全，引致嚴重交通意外。此外，警方呼籲各駕駛人士切勿貪一時便捷而罔顧其他道路使用者安全。危險駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。