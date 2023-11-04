的士長青公路撞壆冒煙　七旬司機昏迷送院搶救　熱心司機下車救人

長青公路發生車禍。今日（4日）凌晨2時許，1輛載客的士沿長青隧道往元朗方向行駛，離開管道後駛至長青公路時突然撞壆，車頭一度冒煙，七旬的士司機陷入昏迷，被救出後一度沒有呼吸和脈搏，由救護車送往仁濟醫院搶救，2名男乘客沒有受傷，警方正調查車禍，估計現場大約20米長石壆損毀。



警方到場調查。（李家傑攝）

據了解，該2名乘客分別來自新加坡和印度，日前來港旅遊，案發時在尖東登上的士，前往天水圍1間酒店，當中來自新加坡的胡姓遊客表示，上車時未覺的士司機有異樣，但的士進入隧道時左搖右擺，感覺「飄飄的」，去到現場先撞向左邊石壆再撞右邊石壆，他們救車不果，的士愈駛愈慢，繼而停下，胡男和同行友人合力將司機抬出車外，而且施展心外壓急救，一度致電911緊急熱線，懷疑未能說出正確位置，因而一時三刻未有救援人員到場。

何先生年多前已在聖約翰救傷隊考取急救牌照，今次更是首次學以致用。（李家傑攝）

有份救人的私人保鏢何先生事後接受訪問時表示，當時收工駕車回家經過上址，見到的士停在一邊，2名乘客將司機扶出車外，並施展心外壓急救，何男於是下車了解，對方分別用英文和普通話交代司機突然暈倒，但他們不知本港報案熱線，於是何男代為致電999，而且接手施展心外壓，做了30至40下後，救援人員到場後，何男告知情況，由人員接手搶救。

何男指，一來工作需要，二來不知會否遇到緊急情況，所以年多前已在聖約翰救傷隊考取急救牌照，豈料今次「真係有需要」，今次更是首次學以致用。

警方表示，今日（4日）凌晨2時18分，1輛的士沿長青隧道往元朗方向行駛，當駛出隧道後，72歲姓馮司機懷疑暈倒，的士失控撞向路邊石壆，救護員接報到場，馮男沒有表面傷痕，昏迷被送往仁濟醫院治理，案件列作「交通意外有人受傷—政府財物損毀」。