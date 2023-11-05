元朗屋苑屢掟「屎彈」鐵棍垃圾　住客批管理處懶理：幾乎掉到個仔

元朗發生高空擲物案，屋苑「尚悅」今早（5日）疑有玻璃物件飛墮低層一單位平台，驚動警方到場，幸無釀傷亡。該單位住客陳先生事後向《香港01》透露，租住一年以來飽受缺德住戶折磨，不但有包住懷疑大便的紙張掉下、亦有鐵棍狀傢俱，今早更天降懷疑玻璃煙灰缸，「個仔上次行出嚟（平台），就兩枝嘢飛落嚟，幾乎掉到（個仔）！」他屢向管理處投訴無果，求助區議員亦愛莫能助，只能無奈報警。陳先生炮轟涉事管理處「懶理」，唯有另覓新居保障妻兒愛犬安危。



今早疑有煙灰缸墮下，四圍滿佈玻璃碎。（讀者陳先生提供）

陳先生與妻兒一家四口連同兩隻貴婦狗，約一年前以逾2萬元租住「尚悅」一低層單位，滿心歡喜以為單位包含700呎大平台，能讓小朋友及愛犬有更大活動空間。詎料入住首天即飽受煎熬，有缺德住戶不時高空拋擲垃圾，平台滿地紙巾、廢紙、內褲、拖鞋及杯麵等。他曾打開部份紙張查看，赫見內有疑似指甲、腳皮，甚至是大便的穢物；更曾有疑似晾衫用的棍狀物擲下，令他們一家不敢貿然再出平台：「個仔上次行出嚟（平台），就兩枝嘢飛落嚟，幾乎掉到！」

由於加建簷篷或涉僭建，雖然陳先生一家並非業主，但長住等同自己的安樂窩，故過去一年來不停向管理處反映，對方卻懶懶閒沒有主動跟進，更要求他不要裝設閉路電視，「話唔可以拍到公家地方！」他亦曾向區議員求助，對方指事件雖涉及刑事，但難以追究，愛莫能助。及至今早9時半，平台又傳來砰一聲巨響，陳先生查看下發現一個煙灰缸，四周滿佈玻璃碎，樓上傳來一聲「仆X啦！」他下午通知管理處派員到場，對方建議報警；陳先生亦有感事態嚴重，決定報案求助。

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陳先生批評管理處對屋苑有人高空擲物一事置若罔聞，「佢哋唔肯做嘢！」雖然最後驚動警方，但相信一時間亦無法出現曙光，故已另覓新居保障一家及愛犬安全，不用再花錢卻得物無所用，甚至終日活於惶恐之中。警方證實於今日下午約1時39分接獲相關報案，人員到場後發現約5厘米乘4厘米的玻璃物件，將案件列作「高空墮物」處理，暫時無人被捕。

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