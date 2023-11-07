扮家人呃3婆婆共$360萬「保釋金」兌換加密貨幣　兩男公廁內被捕

沙田警區刑事部展開打擊電騙的拘捕行動，發現3宗分別發生於沙田、馬鞍山及屯門，以假扮親人干犯刑事案件而需要「保釋金」的電話騙案，不法分子將騙款帶到加密貨幣找換店，將現金兌換成加密貨幣，增加警方調查難度。警方昨日（6日）在荃灣西樓角路一公廁內拘捕2名涉案本地男子（20及33歲），兩人正被扣查。警方相信兩人以相同手段騙取3名老婦共約360萬元，行動中，起獲2萬元美金（折合近16萬港幣）騙款。



警方一共打擊3宗電話騙案，騙款涉及逾300萬元。（翁鈺輝攝）

沙田警區刑事部高級督察尤運生表示， 警方早前接獲報案指，一名71歲的老婦婆婆收到一名陌生男子假扮成其兒子，並且訛稱自己因為打交而被拘捕，並向老婦索取「保釋金」，老婦不虞有詐繳交金錢。騙徒其後曾6次登門收取款項，老婦最終損失總值330萬港元。其後老婦因為無錢繳交「保釋金」，遂致電兒子求證，確定他安全並未曾提出相關要求，故懷疑受騙報警求助。

警方經過深入調查及分析，沙田警區刑事部於昨午1時半展開行動，在荃灣西樓角路一個公廁內，拘捕2名被捕男子，他們涉嫌「以欺騙手段取得財產」。同時警方在他們身上檢獲2萬元美金。經調查後，其中一名20歲男子亦懷疑與同日另外在屯門和馬鞍山以同樣方式向兩名長者騙取共約24萬元騙款，當中受害人分別向騙徒交出8萬港元及16萬港元「保釋金」，然後到荃灣區交騙款予另一名被捕男子。

沙田警區刑事部高級督察何灝庭指，警方發現騙徒會將騙款帶到加密貨幣找換店，將現金兌換成加密貨幣，以增加警方追查騙款去向難度。兩名被捕人士現正被扣留調查，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。警方表示，是次騙案總共牽涉3名老婦，受害人年齡介乎71至88歲，損失金額約360萬元。

警方亦留意到詐騙集團會不惜工本，招募前線「死士」。詐騙集團會利用青少年想「搵快錢」心態，在社交媒體接觸年輕人，再以「低付出，高回報」作口號，吸引年輕人成為「死士」犯案。詐騙集團亦會誘騙年輕人，表示會提供車馬費及新手提電話予他們犯案，令年輕人誤以為即使犯法也不會被拘捕，最終墮入犯法陷阱。根據警方調查，年輕人每次可獲得報酬由幾百至幾千元不等。

沙田警區刑事部高級督察何灝庭（左）及沙田警區刑事部高級督察尤運生（右）交代案情。（翁鈺輝攝）

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。在過去3個月，警方留意到有多名年輕人，因為干犯「以欺騙手段獲得財產」案件被捕，當中不少被捕人，將會面對嚴重法律制裁。

警方呼籲青少年切勿因「賺快錢」而以身試法，家長、親友、老師亦要多關心青少年，如意識到他們有可疑行為或者可疑收入，一定要及早介入，即時向青年釐清事件因由，並尋求專業協助。警方亦提醒市民多加關心長者，以免他們墮入騙局。如有懷疑，即打警方24小時防騙易熱線18222，尋求專業建議。