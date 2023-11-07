38歲男太和站交收iPhone遇劫幸保不失　警拘3名黑幫15歲少年

港鐵太和站前晚（5日）發生企圖行劫案，一名38歲男子相約他人交收兩部共值1.9萬元的iPhone，卻遇上兩名戴面具的少年試圖搶劫，幸事主力保不失，賊人事敗逃去。警方經調查後，相信當時另有一人在場協助，昨日及今日（6及7日）在跑馬地及上水區，合共拘捕3名涉案15歲少年，各人正被扣查。據了解，3名被捕少年均有黑社會背景，其中一人是大埔新義安人馬，餘下兩人、包括一名巴基斯坦籍少年則屬上水和勝和人馬，當中巴籍少年透過Carousell相約事主購買兩部iPhone 15，並聯同其黑幫同門到場企圖搶走兩部電話不果，警方調查後，先拘捕曾在現場附近出現但沒有出手搶劫的一名少年，並獲悉出手兩人的身份，經追查後再拘捕該兩名少年。



3名被捕少年正被警方扣查。（資料圖片）

案發在前晚約7時半，事主相約了一名男子在太和站交收兩部總值約1.9萬元的iPhone，等候期間，兩名戴面具的少年突現身，試圖搶走他的背囊和手機，惟賊人事敗逃去，事主未有受傷，報警求助。

大埔警區刑事調查隊第五隊接手後，發現另有一人協助兩名賊人行劫，昨日和今日於跑馬地及上水區，以涉嫌企圖行劫拘捕3名同樣15歲的少年，各人正被扣留調查，初步相信3人不認識事主。警方重申，行劫屬非常嚴重罪行，最高刑罰可被判終身監禁，呼籲年青人勿因一時貪念賠上寶貴前途。