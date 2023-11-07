黃泥涌偷盾臂龜｜價值可達5位數　不懂游泳會浸死　陸上可撞穿牆

香港仔黃泥涌水塘花園小食亭今午（7日）揭發懷疑偷龜案，一隻30磅重的盾臂龜不翼而飛。據了解，涉事龜隻被放養在小食亭對開的大平台花園，三邊欄杆有罅，更可直接通往湖中，未知是否被盜或自行走失。香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研指，盾臂龜可值5位數，如被盜或在網上轉售圖利；如意外走失，盾臂龜並不懂游泳，「傻傻下」落水會被浸死；陸上走失的話，「盾臂龜好大力，可以撞開閘，可以撞穿牆！」



香港兩棲及爬蟲協會幹事黃朗研。（受訪者提供）

黃朗研指，盾臂龜為來自非洲的第三大陸龜，屬二級瀕危動物，身長可達60至80厘米、體重可達100磅以上。盾臂龜本身不懂游泳，如不慎落水而未能浮起的話，便會浸死，「部份性格傻傻下會落咗水，肺有氣會浮，但唔識游水，有機會浸死。」

黃又指，盾臂龜力度強勁，亦有機會撞開阻隔物而在陸上走失，但他強調盾臂龜不會主動作出攻擊，「冇方向感可以行好遠，盾臂龜好大力，可能撞開閘，可以撞穿牆！」黃朗研表示，盾臂龜價值3位數至5位數不等，如被不法分子盜去，或會在網上以「代號」轉售圖利，掩人耳目，提議事主可在網上留意會否有人救起相關龜隻或有可疑人士將其放售。

懷疑被盜走的盾臂龜。（受訪者提供）

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