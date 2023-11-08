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突發
北角英皇道空載校巴撞男途人 昏迷送院
撰文：
馬耀文
出版：
2023-11-08 07:59
更新：
2023-11-08 07:59
今日（8日）上午7時24分，北角英皇道與北角道交界發生交通意外。警方接報一輛空載校巴撞倒一名年約40歲男子，傷者頭部受創昏迷，由救護車送東區醫院搶救；警方正封鎖現場調查。
交通意外
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