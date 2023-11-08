北角英皇道空載校巴撞男途人　昏迷送院

撰文：馬耀文
出版：更新：

今日（8日）上午7時24分，北角英皇道與北角道交界發生交通意外。警方接報一輛空載校巴撞倒一名年約40歲男子，傷者頭部受創昏迷，由救護車送東區醫院搶救；警方正封鎖現場調查。

交通意外
突發