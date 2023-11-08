中葵涌村拆屋塌地台冧石屎　男工開工僅10日　下肢被壓傷情況危殆

今日（8日）早上9時22分，警方接報葵涌中葵涌村一個正進行清拆工程的地盤有石頭塌下，壓倒一名62歲姓張男工人下肢，傷者左邊頭部及雙腳受傷，昏迷不醒。救援人員到場用自動心外壓機為傷者急救，然後送往仁濟醫院。由於現場有大量石塊，消防派出災難應變救援隊到場搜索，確定沒有其他人被困。



傷者姓張62歲，稍後由仁濟醫院轉到瑪嘉烈醫院治理，目前情況危殆。警方列工業意外處理，勞工署及屋宇署人員亦到場了解。



姓潘的地盤判頭在場稱，肇事村屋正進行拆卸工程，自上月27日起動工，樓高2層，已拆去二樓和三樓，預計工程需時一個半月至半年。他續稱，事主是清拆工人，之前在其他地盤工作，10日前來到這裡開工。

據了解，當時事主在一樓用風煤樽切斷上層地板鋼筋，切至剩下兩條鋼筋時，其身處的地台疑失去支撐突然傾側，事主連同地板、石屎塊及泥頭一同傾塌至地下位置，並壓著事主下肢。潘形容，壓在事主身上的石塊面積約10呎乘8呎，約6吋厚。

潘先生報案人聽到巨響並發現事主揮手求救，立即與工友協助移開石塊並報案求助。潘說：「初頭（傷者）都有郁吓郁吓，之後夾得緊得滯，出唔到聲」。他又指拆屋程序正確：「係逐層逐層拆，由上面拆落嚟，唔係喺下面開始。」

當時事主在一樓用風煤樽切割鋼筋，其間身處的地台疑失去支撐突然傾側，石屎塊隨即塌下壓著其下肢。（黃學潤攝）

地盤判頭潘先生形容壓在事主身上的石塊面積約10呎乘8呎，約6吋厚。（黃學潤攝）